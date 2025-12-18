Los aeropuertos de Baleares operarán 8.541 vuelos esta Navidad, un 8,3% más que en 2024

Archivo - Un avión despega en el aeropuerto de Palma - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los aeropuertos de Baleares operarán un total de 8.541 vuelos esta Navidad, entre el 19 de diciembre y el 7 de enero, lo que representa un 8,3% más que en el mismo periodo de 2024.

Según los datos de Aena, el día con más vuelos en las Islas será este sábado, 20 de diciembre, con un total de 496, mientras que el día con menos movimientos será el 25 de diciembre. Del total de vuelos durante estas dos semanas y media, 5.733 son nacionales y 2.808, internacionales.

En cuanto a los aeropuertos, por el de Palma pasarán 6.229 vuelos (3.661 nacionales y 2.568 internacionales), en el Ibiza se gestionarán 1.564 movimientos (1.334 nacionales y 230 internacionales) y, el de Menorca gestionará 748 vuelos (738 nacionales y 10 internacionales).

Cabe señalar que los datos del año anterior abarcan entre el 20 de diciembre y el 7 de enero, de modo que la comparativa con este año se hace con un día menos en 2024.