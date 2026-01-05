Los aeropuertos Baleares operarán cerca de 700 vuelos este martes y miércoles

Archivo - Cartel del aeropuerto de Palma - AENA - Archivo

PALMA 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un total de 692 vuelos aterrizarán o despegarán desde los tres aeropuertos del archipiélago entre este martes y miércoles.

Esta cifra representa un 13,5 por ciento menos de operaciones por las mismas fechas --108 vuelos--, aunque cabe señalar que el día de Reyes de 2025 cayó en lunes, según los datos facilitados por Aena.

Desde el aeropuerto de Son Sant Joan saldrán o llegarán 472 vuelos --332 nacionales y 140 internacionales--. Esto son 102 vuelos menos que en 2025.

En Ibiza habrá 146 operaciones --126 nacionales y 20 internacionales--, es decir cuatro menos que hace un año, y en Menorca 74 --72 nacionales y dos internacionales--, dos menos que el año anterior.