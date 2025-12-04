Los afectados por las inundaciones de Ibiza podrán pedir las ayudas entre el próximo viernes y el 8 de enero

Archivo - Militares de la UME en una calle anegada de agua tras las lluvias, a 1 de octubre de 2025, en Ibiza - Germán Lama - Europa Press - Archivo
IBIZA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -
Las ayudas para los afectados por las inundaciones en Ibiza podrán solicitarse hasta el 8 de enero, según ha anunciado el Consell de Ibiza este jueves.
La consellera de Promoción Económica, Cooperación Municipal y Recursos Humanos, Maria Fajarnés, ha presentado el procedimiento para solicitar las ayudas a partir de este viernes 4 de dociembre y ha especificado que la línea cuenta con una aportación de 5 millones procedentes del convenio firmado con el Govern para dar una cobertura inmediata a los daños ocasionados a finales de septiembre y en octubre, cuando se registraron más de 200 incidencias por las inundaciones.
El objetivo de las ayudas es reparar las pérdidas y apoyar a los afectados, compensando los daños materiales y económicos sufridos, facilitando la recuperación de viviendas, vehículos o actividades afectadas.
La consellera ha explicado que son aportaciones a fondo perdido y se concederán por orden de entrada hasta agotar el crédito. En relación a los criterios para repartirlas, Fajarnés ha explicado que tendrán preferencia las familias que hayan tenido que abandonar sus viviendas, solicitudes conjuntas entre propietarios e inquilinos de un alquiler o vehículos adaptados.
Así, se han establecido tres líneas de ayudas. Unas, para viviendas con 2.500 euros para cada inmueble afectado situado en planta baja o vivienda unifamiliar.
En cuanto a ayudas a vehículos siniestro total, habrá 250 euros para ciclomotores; 750 para motocicletas; 1.500 euros para turismos y furgonetas y 2.000 euros para vehículos adaptados.
Sobre las ayudas para autónomos y pymes, se podrá llegar al 50 por ciento de los daños acreditados, con un máximo de 10.000 euros por empresa. Incluye gastos de maquinaria y equipos, obras o extracción de agua.
La consellera ha destacado que, si la dotación no es suficiente, trabajarán para activar más fondos.