Afedeco alerta de que la reordenación de la zona ORA en el centro de Palma reducirá un 82,4% las plazas de rotación

Archivo - Expendedor de la ORA en Palma. - CORT - Archivo

PALMA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Empresarios de Comercio de Baleares (Afedeco) ha alertado de que la reordenación de la ORA en la Zona de Bajas Emisiones del centro de Palma reducirá la oferta de plazas de rotación en un 82,4 por ciento y ha recurrido la medida.

Según un estudio de Afedeco, la reordenación de la ORA en la ZBE provocará que el número de aparcamientos de rotación en zona azul se reduzca de 1.247 a 220.

La presidenta de la Federación, Joana Manresa, ha subrayado que esta modificación es "muy importante para el acceso al centro de Palma" y ha pedido que se estudien las consecuencias que tendrá la reordenación sobre el comercio, los servicios, la afluencia de clientes y la actividad económica.

Para la Federación, la documentación examinada "no acredita" una evaluación de las consecuencias que la ampliación y reordenación de la zona ORA puede tener sobre la actividad comercial del centro de Palma.

"Antes de aplicar una medida que reduce en más de un 80 por ciento las plazas de rotación hay que saber qué impacto va a tener. No basta con estudiar cuánto se recauda o cómo funciona el estacionamiento; necesitamos saber cómo afectará a quienes viven, trabajan, compran y prestan servicios en el centro", ha afirmado Manresa.

Afedeco ha pedido que este estudio se realice antes de la entrada en funcionamiento de la nueva configuración, prevista para el 1 de enero de 2027, y que sus resultados sean conocidos por todos los sectores afectados.

ACCESO AL CENTRO

La entidad ha mostrado su preocupación por las alternativas de acceso al centro y ha solicitado datos actualizados sobre la capacidad, ocupación, precios, horarios y accesibilidad de los aparcamientos públicos y disuasorios, así como sobre la capacidad del transporte público para absorber la demanda.

Según Manresa, "decir que existen otros aparcamientos no demuestra que sea una alternativa suficiente" y ha exigido conocer la disponibilidad de plazas, precios, a qué distancia están y cómo se conectan con el centro.

Asimismo, Afedeco también ha cuestionado que se haya acreditado una participación específica sobre la nueva configuración aprobada para el centro de Palma. Así, ha reclamado un diálogo con las organizaciones representativas del comercio y otros sectores afectados.

La Federación solicita que se publiquen los planos y anexos necesarios para conocer con precisión cuáles son las 1.027 plazas que cambiarían de régimen y cuáles son las 220 que conservarían la rotación.

JUSTIFICAR LA AMPLIACIÓN A SON OLIVA Y SON FORTESA SUR

El recurso de Afedeco pide que se acrediten las condiciones técnicas que justifican la incorporación de Son Oliva y Son Fortesa sur a la zona ORA.

Según la Federación, es necesario comprobar que se cumplen los requisitos previstos y evaluar conjuntamente el efecto de esta ampliación y reordenación con el desplazamiento de demanda que puede provocar la reducción de plazas de rotación en el centro.

En este sentido, la entidad ha solicitado que se suspenda esta actuación sobre la zona ORA y que se completen los estudios, la documentación y la participación necesarios.

Manresa ha insistido en que la posición de Afedeco "no pretende" enfrentar las necesidades de los residentes con las del comercio y ha sostenido que Palma "tiene que poder avanzar hacia una movilidad más sostenible y, al mismo tiempo, mantener un centro accesible".