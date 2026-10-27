Afedeco pide un dispositivo de seguridad ante la concentración anunciada en Palma el viernes

Varias personas incendian coches y contenedores, tras una concentración de diversos agentes sociales en Bilbao. - H.Bilbao - Europa Press

PALMA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Empresarios de Comercio de Baleares (Afedeco) ha pedido a Delegación del Gobierno en Baleares y al Ayuntamiento de Palma que adopten medidas de seguridad suficientes y preventivas ante la concentración anunciada para el viernes en la plaza de España de Palma, que, según advierten, podría derivar en "posibles saqueos".

La entidad ha señalado en un comunicado que la petición responde a las informaciones sobre mensajes difundidos en un grupo de Telegram en los que se hacen referencias a saqueos y daños en establecimientos. Afedeco ha destacado que el administrador de ese grupo defiende una protesta pacífica y rechaza el vandalismo que se ha visto en ciudades como Barcelona, París o Milán en las últimas semanas.

No obstante, piden a las autoridades que contrasten las informaciones derivadas de ese grupo y se adopten las medidas preventivas necesarias, sin atribuir comportamientos violentos a los participantes.

El vicepresidente de Afedeco, Pedro Miró, ha afirmado que los establecimientos estarán abiertos, con trabajadores y clientes dentro. Así, ante cualquier indicio de que pueda producirse un problema de seguridad, ha exigido que la respuesta sea "preventiva", sin tener que "esperar a que ocurra algo para actuar".

Según han subrayado, la coincidencia de la concentración con el horario comercial genera preocupación entre los establecimientos situados en el entorno de la plaza de España, calle Oms y otras zonas comerciales cercanas.

"No queremos alarmar ni criminalizar una protesta. Todo el mundo tiene derecho a manifestarse pacíficamente. Pero existe el derecho de los comerciantes a trabajar, de los trabajadores a estar seguros y de los clientes a comprar sin miedo. Y esos derechos tienen que estar igualmente protegidos", ha defendido Miró.

ADELANTAR LA HORA DE CIERRE

Por lo tanto, ante la incertidumbre generada, Afedeco ha considerado que, si las administraciones no garantizan unas condiciones suficientes de seguridad para los establecimientos y sus trabajadores, los comercios deberán valorar un adelanto del cierre respecto a su horario habitual.

Afedeco ha recordado que esta recomendación tendría un carácter preventivo que respondería a la necesidad de proteger los establecimientos ante un posible escenario de riesgo. "Lo que no podemos aceptar es que los comerciantes tengan que esperar a que haya daños, amenazas o saqueos para reaccioner", ha expresado Miró.

Finalmente, ha reclamado a las autoridades que faciliten información "clara y directa" a los comercios sobre el dispositivo previsto, las zonas afectadas, las posibles restricciones de acceso y los canales habilitados para comunicar incidencias.