La Agencia Tributaria de Baleares se acerca a los 200.000 pagos mediante Bizum en tres años - CAIB

PALMA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Tributaria de Balears (ATIB) ha registrado un total de 188.240 pagos realizados mediante Bizum desde que incorporó esta modalidad de pago el 21 de agosto de 2023.

Hasta el 7 de agosto de 2026, los contribuyentes han abonado por esta vía un total de 22,2 millones de euros, consolidándose como una opción cada vez más utilizada para el abono de tributos y deudas autonómicas y locales, ha informado la Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación en un comunicado.

Durante los primeros meses de funcionamiento, en 2023, se registraron 18.298 pagos, por un importe de 2,6 millones de euros. En 2024, la cifra aumentó hasta los 47.211 pagos, por un importe de 5,9 millones de euros. En 2025 se alcanzaron los 71.345 pagos, por un total de 8,2 millones de euros.

En lo que va de 2026, y con datos hasta el 7 de agosto, ya se han realizado 51.386 pagos mediante Bizum, por un importe de 5,4 millones de euros.

"Los datos demuestran que los ciudadanos valoran que la administración facilite trámites sencillos, rápidos y adaptados a sus hábitos cotidianos. La incorporación de Bizum a los sistemas de pago de la ATIB permite a los contribuyentes cumplir con sus obligaciones tributarias de una manera cómoda, inmediata y segura", ha señalado el conseller del ramo, Antoni Costa.

El también vicepresidente primero del Govern ha defendido que "la transformación digital de la administración tiene que servir para hacerle la vida más fácil al ciudadano" y se ha comprometido a "seguir trabajando para ampliar y mejorar los servicios digitales de la ATIB y para ofrecer alternativas que permitan realizar los trámites tributarios de la forma más ágil y accesible posible".