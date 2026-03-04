Las agencias de viajes cifran en 500 los baleares afectados por el conflicto en Oriente Medio, la mayoría en Asia

Archivo - Un avión despega en el aeropuerto de Fuerteventura con calima, a 27 de diciembre de 2022, en Fuerteventura, Las Palmas, Islas Canarias (España). - Europa Press - Archivo

PALMA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Agrupación Empresarial de Agencias de Viajes de Baleares (Aviba) ha estimado que a lo largo de la semana se podría alcanzar la cifra de alrededor de medio millar de ciudadanos de Baleares que se han tienen problemas para regresar a España debido a las afectaciones derivadas del conflicto entre Estados Unidos e Israel e Irán.

La amplía mayoría de estas personas se encuentran en algún país del continente asiático, aunque también hay afectados en Oriente Medio, África septentrional y Oceanía, ha señalado en declaraciones a Europa Press el presidente de la patronal, Pedro Fiol.

Aunque el martes se estimaba que la cifra podría alcanzar los 600, la asociación empresarial cree que al menos la mitad ya han podido regresar a Baleares.

Desde Aviba han recomendado a todos los afectados que busquen vuelos alternativos de forma urgente, y no esperar a ver cómo evolucionan los acontecimientos, al considerar que las repatriaciones no se van a extender más allá de los países del Golfo Pérsico.