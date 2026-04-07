Agentes de Mallorca y Menorca comienzan un curso de capacitación de oficiales de policía local. - CAIB

PALMA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Escuela Balear de Administración Pública (EBAP) ha iniciado este martes una nueva edición del curso de capacitación para el acceso a la categoría de oficial de policía local, una formación obligatoria orientada a preparar a los agentes para asumir funciones de mando y reforzar la eficacia de los cuerpos de seguridad en las Islas.

Según ha informado la Conselleria de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local en nota de prensa, en esta convocatoria participan un total de 16 policías locales procedentes de diversos municipios de Mallorca y Menorca.

En concreto, 13 agentes pertenecen a Mallorca --cuatro de Andratx, dos de Felanitx, tres de Llucmajor, dos de Sa Pobla y dos de Sóller-- y tres a Menorca --uno de Es Castell, uno de Ciutadella y uno de Ferreries.

El curso, que se prolongará hasta el próximo 18 de junio, ha adelantado su inicio al mes de abril para evitar los periodos de mayor carga de trabajo estival y facilitar la organización de los servicios municipales.

La formación consta de 240 horas y combina el aprendizaje en línea con sesiones presenciales, incluyendo una fase operativa que se desarrollará en Mallorca durante el mes de junio.

El programa docente se estructura en áreas de mando y liderazgo, formación jurídica y técnica policial, con el objetivo de que los participantes asuman responsabilidades en la dirección de equipos y la toma de decisiones operativas.