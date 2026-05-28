Los agricultores baleares plantaron 157,7 toneladas de semillas de variedades locales de cereales y forraje en 2025

Campos de cebada mallorquina. - CONSELLERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO NATURAL

PALMA 28 May. (EUROPA PRESS) -

Los agricultores baleares han plantado alrededor de 157,7 toneladas de semillas de variedades locales de cereales y forraje durante la campaña de 2025.

Este es uno de los datos que ha dado a conocer la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natual, tras una jornada organizada este jueves en Maria de la Salut, dedicada a los ensayos agronómicos de variedades certificadas de cereales, forrajes y legumbres correspondientes a la campaña 2025.

En una nota de prensa, la Conselleria ha explicado que el objetivo de la sesión es dar a conocer a los agricultores y técnicos el potencial productivo y la adaptación de las diferentes variedades a las condiciones de Baleares.

Durante la jornada se han presentado las variedades participantes en el 'Programa de Uso de Semilla Certificada' del Instituto de Investigación y Formación Agroalimentaria y Pesquera de Baleares (Irfap) correspondientes a la campaña 2025. Este año, por primera vez, el Irfap ha incorporado variedades locales a los programas de semillas certificadas --concretamente la cebada mallorquina, el haba mallorquina y el trigo 'xeixa' mallorquín--, con una "muy buena acogida" por parte de los agricultores.

En cuanto a la cebada mallorquina, dentro del programa de cereales, los agricultores seleccionaron 44.680 kilos de semilla, una cifra que representa el 20% del total de cebada del programa y que la sitúa como la segunda variedad más demandada. Además, en el programa de forrajeras, se escogieron 31.000 kilos, equivalentes al 80% del total de cebada del programa, lo que la convierte en la variedad más elegida.

Respecto al haba mallorquina, en el programa de cereales, se seleccionaron 49.320 kilos de semilla, una cantidad que supuso el 65% del total de haba del programa, lo que la consolida como la variedad más demandada. En el programa de forrajeras, el haba mallorquina fue la única variedad seleccionada, con un total de 14.700 kilos.

En relación con el trigo 'xeixa' mallorquín, en el programa de cereales, los agricultores optaron por 18.000 kilos de semilla, lo que representó el 7% del total de semillas de trigo del programa y lo situó como la cuarta variedad más demandada.

El conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, ha destacado que la "buena respuesta" que tienen las variedades locales demuestra que el sector agrario de Baleares "apuesta cada vez más por materiales adaptados al territorio y con un gran valor agronómico y productivo".

Simonet ha añadido que en un contexto marcado por el incremento de los costes de producción y la incertidumbre internacional, disponer de información técnica y de herramientas como la semilla certificada es "fundamental" para ayudar a los agricultores a "tomar decisiones ajustadas a la realidad de cada explotación".

BAJA UN 8% LA PRODUCCIÓN DE CEREALES Y FORRAJE EN 2026

La jornada, que ha contado con la colaboración de Agronatura y la participación de Asaja-Baleares, también ha servido para analizar la situación actual de la campaña de cereales y forrajeras. Según los datos presentados por Asaja-Baleares, la campaña de 2026 se cerrará con una producción aproximada de 127.000 toneladas, un 7,9% inferior a la del año pasado.

Los motivos de esta bajada son una producción de cereales ligeramente inferior y una campaña de forrajeras por encima a la de un año normal, gracias a las lluvias registradas durante el ciclo de cultivo.

El presidente de Asaja-Baleares, Joan Company, ha advertido que, pese a unas producciones correctas, la rentabilidad de las explotaciones cerealistas es "negativa" debido al elevado coste de los 'inputs' agrarios y a unos precios de venta "prácticamente estancados" respecto a hace cinco años. Por eso ha reclamado también que las ayudas lleguen al sector de forma "ágil y rápida".

La campaña de cereales y forrajeras de este año se lleva a cabo en un contexto de "incertidumbre" marcado por las altas temperaturas, la falta de lluvias de las últimas semanas y el encarecimiento de costes como los de los fertilizantes y los carburantes.

En este sentido, Simonet ha recordado que el Govern ya ha puesto en marcha medidas extraordinarias para paliar los efectos económicos del conflicto en Oriente Medio sobre el sector primario, con ayudas destinadas a compensar el incremento de los costes de los principales inputs agrarios.

El conseller también ha avanzado que, en el marco de las ayudas extraordinarias al transporte previstas dentro de este paquete de medidas, la Conselleria estudia reservar una parte específica para apoyar el transporte de cereales hacia la Península, así como otros productos agrarios estratégicos como la patata de exportación o la algarroba de Eivissa destinada a Mallorca. La previsión es que esta convocatoria pueda estar lista durante las próximas semanas.

Además, el programa de ayudas para la adquisición de semilla certificada del año 2025, impulsado por el Fogaiba, cuenta con una dotación inicial de 522.500 euros, distribuidos entre las líneas de forrajeras y de cereales y leguminosas.

El objetivo de esta convocatoria es apoyar a los agricultores participantes en los programas del Irfap y fomentar el uso de semilla certificada como herramienta para "mejorar la competitividad, la sostenibilidad y el mantenimiento de los cultivos extensivos en Baleares".

Por su parte, la gerente del Irfap, Georgina Brunet, ha destacado que la incorporación de variedades locales a los programas de semilla certificada supone "un paso importante para conservar, valorar y promocionar el patrimonio agrícola de Baleares".

Brunet ha añadido que estas variedades permiten avanzar hacia una agricultura "más adaptada al territorio y a las condiciones agroclimáticas de Baleares", al tiempo que ofrecen a los agricultores "información útil para seleccionar las variedades más adecuadas para cada explotación".

La jornada ha incluido la visita a los campos experimentales del Programa de Uso de Semilla Certificada, desarrollado por Agronatura con el apoyo del Irfap.