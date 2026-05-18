La agricultura ecológica sigue creciendo y representa ya el 23% de la superficie agraria útil de Baleares

El conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, en la presentación de los datos sobre agricultura ecológica. - CAIB

PALMA 18 May. (EUROPA PRESS) -

La superficie agraria ecológica ha continuado creciendo a lo largo del año pasado y ya representa el 22,8% de la superficie agraria útil (SAU) de Baleares.

Así lo reflejan los datos estadísticos de la producción agraria ecológica correspondientes a 2025 elaborados por Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural y el Consejo Balear de la Producción Agraria Ecológica (Cbpae).

Durante el año pasado, la superficie agraria ecológica inscrita en el Cbpae ha alcanzado las 53.751 hectáreas (ha) --54.326 si se incluyen las superficies destinadas a la producción y extracción de sal marina-- y el número de operadores ecológicos se ha situado en 1.334.

Esto supone un incremento de 3.210 hectáreas (+6,3%) y de 33 operadores (+2,5%) respecto al año anterior. Si se comparan los datos de los últimos cinco años, la superficie agraria ecológica ha crecido 13.983 hectáreas (+35,1%), mientras que el número de operadores ecológicos ha aumentado en 231 nuevos inscritos (+20,9%).

Menorca ya ha superado el objetivo europeo marcado por la Agenda 2030, ya que el 28% de su superficie agraria útil es ecológica. Por su parte, Eivissa es la isla donde más ha crecido el número de operadores inscritos, un 6,2%.

Por tipos de cultivo, destacan las superficies dedicadas a pastos y forrajes (26.267 ha), cereales y leguminosas (8.553 ha), frutos secos (5.582 ha), olivar (2.206 ha) y tierras de barbecho y abono verde (2.145 ha), que representan más del 83% de la superficie agraria ecológica.

Entre los que más han crecido durante el último año destacan especialmente el olivar (+14,7%) y los cítricos (+8,8%). El olivar y la viña son dos de los cultivos que más han crecido en los últimos cinco años, con 950 hectáreas y 461 hectáreas nuevas, respectivamente.

A lo largo del año pasado, además, se llevaron a cabo 1.493 controles, de los cuales cerca de 400 fueron no planificados en explotaciones en las que se podía detectar algún tipo de riesgo. Se identificaron 63 incumplimientos, de los cuales 39 corresponden a cuestiones documentales o registros.

CONTINÚA LA CONSOLIDACIÓN

Para el conseller del ramo, Joan Simonet, estos datos demuestran que la agricultura ecológica "continúa consolidándose como una oportunidad de futuro para el sector primario de Baleares".

Este modelo, ha subrayado, es uno de los que mejor se adaptan a la realidad territorial del archipiélago, conformado por explotaciones pequeñas, vinculadas al territorio y con capacidad para ofrecer un producto de calidad y de proximidad.

En este sentido, ha remarcado que se trata de un modelo "más resistente" ante factores externos y más alineado con las oportunidades comerciales del producto local y ecológico.

El director general de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Fernando Fernández, ha señalado que esta tendencia de crecimiento acerca a Baleares a los objetivos europeos marcados para 2030 y confirma que cuenta con un sector ecológico "cada vez más estructurado y profesionalizado".

Este mismo mes de mayo, ha adelantado, se presentará oficialmente el Plan Estratégico de la Agricultura Ecológica 2030, que definirá "las líneas estratégicas para seguir impulsando el crecimiento del sector, reforzar su rentabilidad y afrontar retos como el relevo generacional, la comercialización y el fortalecimiento de la ganadería ecológica".

Por su parte, la presidenta del Cbpae, Maria Isabel Juan Torres, ha destacado el trabajo de los productores y productoras ecológicos y ha subrayado también el papel de las mujeres dentro del sector, que representan al 31% de los titulares de las explotaciones ecológicas.

LA GANADERÍA ECOLÓGICA

En cuanto a la ganadería ecológica, Baleares cuenta en la actualidad con 323 explotaciones y 49.598 cabezas de ganado. Formentera cuenta por primera vez con una explotación ganadera ecológica inscrita en el Cbpae.

Destaca el crecimiento de la apicultura ecológica, que ha pasado de 337 a 448 colmenas, un incremento del 33% que está relacionado con el crecimiento de la superficie ecológica certificada, ya que facilita el cumplimiento de los requisitos europeos para la producción de miel ecológica.

En lo referente a la industria agroalimentaria ecológica, en 2025 había 402 elaboradores y comercializadores que desarrollaban 445 actividades relacionadas con la transformación, elaboración y comercialización de productos ecológicos. Destacan especialmente los comercios de productos ecológicos, las almazaras y envasadoras de aceite y las bodegas y embotelladoras de vinos y cavas.