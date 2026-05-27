Agricultura prevé que el 25% de la superficie agraria de Baleares sea ecológica en 2030

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PALMA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural impulsa el Plan Estratégico de la Producción Ecológica de Baleares 2026-2030, con el objetivo de elevar hasta el 25 por ciento la superficie agraria útil (SAU) destinada a producción ecológica en las Islas durante los próximos cinco años.

Según ha explicado este miércoles el director general de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Fernando Fernández, actualmente la superficie agraria útil dedicada a producción ecológica en Baleares se sitúa en el 21 por ciento.

El plan cuenta con un presupuesto global de 67,1 millones de euros destinados a reforzar la producción agroecológica, fomentar el consumo de productos ecológicos y consolidar la cadena de valor del sector.

Asimismo, incorpora líneas de actuación que ya se aplicaban en el sector agrario y ganadero de Baleares, financiadas principalmente a través de fondos de la Política Agraria Común (PAC), a las que se suman 18,3 millones de euros adicionales para nuevas medidas.

En la actualidad, cerca del 60 por ciento del presupuesto total ya se encuentra asignado a actuaciones concretas incluidas en la estrategia.