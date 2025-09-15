Agricultura rechaza la nueva propuesta de la PAC y el Fempa por los "importantes recortes" en los fondos

El conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, en reunión para evaluar la propuesta de la PAC y el Fempa 2028-2034. - CONSELLERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO NATURAL

PALMA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural ha expresado el rechazo de Balears a la nueva propuesta de la Política Agraria Común (PAC) y del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (Fempa) que ha presentado la Comisión Europea para el periodo 2028-2034, por los "importantes recortes" y plantear un modelo que "diluye" los fondos.

El conseller del ramo, Joan Simonet, ha participado este lunes en Madrid en los Consejos Consultivos de Política Agraria y Pesquera para Asuntos Comunitarios, convocados por el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, con los consejeros de las distintas comunidades autónomas.

En un comunicado, la Conselleria ha indicado que en ste encuentro se ha comenzado a definir la estrategia ante el documento presentado por la Comisión Europea y Simonet ha anunciado que trabajará junto con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para "defender los intereses" del sector en Bruselas.

"La propuesta que transmite la Comisión difumina y debilita el valor de la agricultura y la pesca en Europa. El presupuesto es la herramienta básica de gestión y, si se reducen los fondos agrarios y pesqueros, se resta valor al sector", ha añadido.

El conseller ha advertido que la propuesta comunitaria contempla que los fondos "dejarían de ser finalistas" y podrían destinarse a otras políticas no agrarias ni pesqueras, lo que supondría "no solo un recorte de estos fondos", sino también "el desmembramiento de la PAC y del Fempa tal y como se conocen, con medidas dispersas y un sistema de gobernanza que se aleja de los objetivos fijados en los últimos años".

Por su parte, Planas ha pedido a las comunidades autónomas un frente común para reclamar que la PAC y el Fempa recuperen su identidad y cuenten con mayor dotación dentro del Marco Financiero Plurianual, cuyos reglamentos "ya están muy avanzados".

Planas solicitará el próximo lunes a la Comisión Europea que aclare las cifras previstas para el periodo 2028-2034, tanto en materia agraria como pesquera, porque existe "una gran confusión sobre los recortes".

En este sentido, Planas ha explicado que, según los cálculos realizados por el Ministerio, los fondos de la PAC se recortarían en un 20 por ciento, mientras que en el caso de la pesca, las cifras analizadas indican que la UE asignaría 2.000 millones de euros frente a los 6.000 millones actuales del fondo Fempa.

"Primero se quiere saber dónde están los fondos y qué presupuesto corresponde y, después, ya habrá tiempo para entrar en detalles", ha remarcado Simonet, quien ha anunciado que Baleares formarán parte activa de los grupos de trabajo que convoque el Ministerio en este sentido.