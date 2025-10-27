Airbnb elimina más de 2.300 anuncios en Mallorca que no cuentan con número de registro

PALMA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha certificado en los últimos días la eliminación de más de 2.300 anuncios en la plataforma de Airbnb que no cuentan con número de registro.

Se trata de los primeros resultados de la segunda fase del acuerdo entre la plataforma y la institución insular para eliminar publicaciones irregulares en la web, según ha recordado el Consell de Mallorca este lunes.

La institución insular ha subrayado que las eliminaciones suponen un "paso decisivo" en la colaboración para combatir los alquileres turísticos ilegales en la isla.

Asimismo, Airbnb podrá seguir desactivando desactivando cualquier anuncio publicado que no incluya el número de registro obligatorio otorgado por el Consell de Mallorca.

Con la eliminación de los 2.300 anuncios, la plataforma cumple con el acuerdo con la institución insular. Para el Consell, se trata de una acción "firme y sin precedentes" para garantizar que la oferta turística en línea opere bajo la legalidad.

El conseller insular de Turismo, José Marcial Rodríguez, ha mostrado su satisfacción y ha resaltado el compromiso de la institución en la lucha contra la oferta ilegal. "Este es el paso definitiva para erradicarla, no habrá tregua", ha dicho.

En este sentido, ha celebrado que el acuerdo con Airbnb da sus frutos y demuestra que la colaboración público-privada "es el camino" para proteger el modelo turístico, garantizar el cumplimiento de la normativa y continuar fortaleciendo la calidad de vida de los residentes.

"La eliminación de los anuncios sin licencia es una acción contundente que refuerza nuestro objetivo de fomentar la convivencia en nuestra isla, en beneficio de la comunidad local y de todos los usuarios de la plataforma", ha concluido Rodríguez.