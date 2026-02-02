La AIReF estima un crecimiento del 2,4% del PIB de Baleares en el cuarto trimestre de 2025

Archivo - Billetes y monedas, a 3 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

PALMA/MADRID 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha estimado un crecimiento interanual del 2,4% del producto interior bruto (PIB) de Baleares en el cuarto trimestre de 2025.

El organismo independiente que dirige Cristina Herrero ha publicado la estimación del Producto Interior Bruto (PIB) de las comunidades autónomas (CCAA) para el cuarto trimestre de 2025 mediante la Metodología de Estimación Trimestral por Comunidades Autónomas del PIB, creada por la institución.

Estas estimaciones se realizan una vez el Instituto Nacional de Estadística (INE) publica el dato de avance trimestral del PIB de España. Así, el pasado 30 de enero de 2026 se publicó el dato correspondiente al cuarto trimestre del año, que apunta a que la economía española creció un 0,8%, dos décimas más que en el trimestre anterior.

Así, el organismo estima un crecimiento interanual del PIB de Baleares del 2,4%, por debajo de comunidades como la Comunidad Valenciana (3,2%), Andalucía (2,9%), Madrid (2,9%) o Castilla y León (2,7%), entre otras, y de la media estatal (2,6%).

La tasa de variación trimestral registrada por el archipiélago es del 0,7%, un punto porcentual por debajo del promedio del conjunto de las comunidades autónomas.

DATOS NACIONALES

Las economías de Comunidad Valenciana, Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Murcia crecieron por encima de la media nacional (0,8%) en términos intetrimestrales durante el cuarto trimestre del año 2025.

Concretamente, la primera registró una evolución de su PIB del 1% en términos intertrimestrales, mientras que Andalucía y Castilla y León fue del 0,9% y el resto del 0,8%.

Por su parte, las comunidades de Madrid y Extremadura crecieron exactamente igual que la media nacional, un 0,8% en términos intertrimestrales.

Por debajo de la media, las economías de Galicia, Aragón, Cataluña, Baleares y Canarias crecieron un 0,7%, mientras que las de La Rioja, Asturias, País Vasco, Cantabria y Navarra registraron una evolución intertrimestral del 0,6%.

Por su parte, el crecimiento interanual del PIB nacional se situó en el cuarto trimestre en el 2,6%, dos décimas menos que en el trimestre anterior, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

En cuanto a las comunidades, la AIReF ha calculado que, en términos interanuales, se observa que Comunidad Valenciana es la región que presenta el mayor crecimiento del PIB (3,2%), seguida de Andalucía (2,9%) y Comunidad de Madrid (2,9%).

Por el contrario, el incremento más débil se registra en Asturias, con una tasa de variación del 1,8%, seguida de Asturias (1,9%). A continuación se sitúan Navarra, Aragón y País Vasco, todas con un crecimiento del 2%.