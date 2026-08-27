El alcalde de Calvià anuncia la construcción de 300 viviendas de protección oficial en Magaluf y Peguera

PALMA, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Calvià, Juan Antonio Amengual, ha anunciado la construcción de 300 nuevas viviendas de protección oficial (VPO) en régimen de alquiler destinadas a residentes con un máximo de diez años de empadronamiento en el municipio.

Las nuevas viviendas se ubicarán en cuatro solares públicos de Magaluf y Peguera -dos en cada núcleo-, según ha destacado el alcalde este jueves en durante el acto institucional conmemorativo del 797º aniversario del desembarco del Rei en Jaume en la Cruz de Santa Ponça.

A la cita han asistido la presidenta del Govern, Marga Prohens; el delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez; el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, entre otras autoridades y representantes del tejido asociativo y vecinos del municipio.

Amengual ha hecho balance de los tres años al frente del equipo de gobierno municipal, expresado su voluntad de continuar con el proceso de transformación del municipio iniciado este legislatura, según ha trasladado el Ayuntamiento en una nota de prensa.

"Llevo más de tres años de recorrido y deseo que la fecha de mi futuro se extienda más allá del 2027. Nadie que se precie de ser responsable con su comunidad dejaría un trabajo tan necesario a medio hacer", ha afirmado.

Durante su discurso, el edil ha desgranado las principales medidas, destacando el Plan Calvià Millora, centrado en colocar a las personas y a las familias en el centro de la acción pública, y la inversión "histórica" en infraestructuras.

Entre las principales intervenciones en el espacio público, ha puesto en valor la finalización de la reforma Paseo Marítimo Gabriel Escarrer Juliá de Magaluf, la transformación en marcha del Bulevar de Peguera y la modernización de la avenida del Rei Jaume I en Santa Ponça.

También ha hecho hincapié en la compra y derribo de edificios obsoletos para convertirlos en zonas verdes y aparcamientos, así como la futura reconversión de la Finca de la Torre de Torrenova en un especio ganado para la ciudadanía.

En materia de seguridad y convivencia, el primer edil ha reiterado su agradecimiento a los cuerpos de seguridad por reforzar la presencia policial con unidades de drones y agentes de paisano.

Por otro lado, ha destacado la gratuidad de la red de diez escoletas municipales abiertas todo el año para favorecer la conciliación, la creación del área municipal de Familia, la modernización de los 11 centros de educación infantil y primaria en colaboración con el Govern, iniciativas como la Escuela de Hábitos Saludables y el refuerzo de programas para personas mayores.

PISTOLETAZO DE SALIDA A LAS FIESTAS

El tradicional acto conmemorativo del 797º aniversario del desembarco ha dado el pistoletazo de salida este jueves a las fiestas del Rei en Jaume.

Además del discurso de Amengual, ha tenido lugar el pregón de Carlos Fuentes y la ofrenda floral en la que han participado una treintena de 'colles', entidades y asociaciones.

Precisamente, Fuentes ha centrado su pregón en el valor unificador de las fiestas y en el reconocimiento a quienes las hacen posibles, al tiempo que ha incidido en la importancia histórica del evento que se recuerda.

"Cada verano, Santa Ponça y Calvià vuelven a mirar hacia el mar, ese mismo mar que, hace casi ocho siglos, contempló la llegada del rey Jaume I y de quienes iniciaron una nueva etapa en la historia de Mallorca", ha destacado.

Según ha resaltado, aquel acontecimiento forma parte de la memoria colectiva del municipio y recuerda que "los pueblos que conocen y valoran su historia son también capaces de construir un futuro con raíces firmes y esperanza".