El alcalde de Sóller expresa respeto a la justicia pero cree que la querella por prevaricación no tiene fundamento

El alcalde de Sóller, Miquel Nadal. - PP

PALMA, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sóller, Miquel Nadal, ha expresado este viernes máximo respecto y colaboración con la justicia tras la querella presentada en su contra por, presuntamente, haber dado trato de favor a un exregidor del PP propietario de dos negocios en el puerto.

En un comunicado que suscriben también Carlos Darder y Juan Antonio Lorente, regidor y exregidor, respectivamente, el alcalde cree en todo caso que la querella carece de fundamento.

Según han explicado, tras recibir copia, los abogados están estudiando la querella para analizar qué hechos se les imputan.

"Queremos exponer nuestro absoluto convencimiento de que los servicios del Ayuntamiento de Sóller desempeñan su labor con pleno respeto a las normas, por lo que estamos convencidos de la falta total de fundamento de la querella", han concluido.