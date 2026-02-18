Los alcaldes de Palma y Valencia ponen en común sus estrategias para regular el alquiler turístico y los cruceros

El alcalde de Palma, Jaime Martínez Llabrés, y la alcaldesa de Valencia, María José Català, reunidos este miércoles en Valencia. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Palma, Jaime Martínez Llabrés, y la alcaldesa de Valencia, María José Català, han mantenido una reunión en la que han puesto en común sus estrategias para regular el alquiler turístico y el turismo de cruceros.

El encuentro se ha producido este miércoles en el marco de la inauguración de la exposición 'A media lumbre', un proyecto conjunto del IVAM, el Casal Solleric, Es Baluard, CDAN de Huesca y el Museo Terra de Tarragona.

En él, según ha informado el Ayuntamiento de Palma en un comunicado, se han abordado diversas cuestiones de interés común, entre ellas la candidatura transnacional ante la Unesco de la arquitectura gótica de la Mediterránea Occidental.

La candidatura, liderada por Palma, pretende reconocer el paisaje cultural conformado por la arquitectura gótica civil y religiosa de diversas ciudades del arco Mediterráneo.

En este contexto, Martínez ha trasladado a la alcaldesa la invitación formal para que Valencia se sume a este proyecto colectivo, considerando la relevancia de su patrimonio gótico como una aportación esencial a la candidatura.

El alcalde de Palma ha destacado la importancia de establecer alianzas culturales entre ciudades que comparten historia y sensibilidad mediterránea.

En la reunión se han tratado otras cuestiones de actualidad que afectan a ambas capitales mediterráneas como la regulación del alquiler turístico, la gestión de los cruceros y la necesidad de avanzar hacia modelos de ciudad más sostenibles y equilibrados.

Finalmente, Martínez ha compartido con su homóloga los avances en la candidatura de Palma a Capital Cultural Europea 2031 y ha mostrado su voluntad de seguir estrechando la colaboración institucional entre ambos ayuntamientos en ámbitos culturales, patrimoniales y turísticos.

Al finalizar la reunión, el alcalde de Palma ha firmado en el libro de honor del Ayuntamiento de Valencia.