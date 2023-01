Alcaldes del PP de la Serra critican "la falta de información" del Govern ante la previsión de nieve

PALMA, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los alcaldes del Partido Popular de la Serra de Tramuntana han criticado "la descoordinación y la falta de información" del Govern ante la previsión de nieve de estos días.

En una nota de prensa, los ediles 'populares' han explicado que ni Emergencias ni el Departamento de Carreteras del Consell de Mallorca les dan ningún tipo de información sobre la situación meteorológica actual y se muestran "muy preocupados" porque la Aemet ha anunciado para este martes una gran nevada en la Serra de Tramuntana y en el norte de Mallorca.

El alcalde de Escorça, Toni Solivellas, ha asegurado que tienen un grupo para coordinar temas de seguridad en las carreteras de la Serra cuando se producen fenómenos meteorológicos adversos e intercambiar información con responsables del Govern y del Consell de Mallorca y no hay comunicación.

"Desconocemos qué previsión hay, qué medios hay operativos, qué carreteras hay cerradas y cuáles no", ha indicado. "Esta descoordinación nos genera mucha incertidumbre e inseguridad. Necesitamos tener toda la información porque la gente que sube a la montaña a ver la nieve o los mismos residentes y trabajadores preguntan en el Ayuntamiento qué pueden hacer y que no. En medio de la montaña la gente no puede estar pendiente de mirar el estado de las carreteras por internet para saber si puedes pasar con el coche. Es de sentido común", ha apuntado.

En este sentido, Solivellas ha lamentado que "Emergencias elaboró un protocolo en caso de nevadas que no se ha aplicado ni coordinado absolutamente nada con las otras administraciones".

Por eso, ha reclamado al Govern y al Consell de Mallorca "máxima prevención y coordinación" con los cuerpos de emergencias y disponer en todo momento de toda la información sobre el estado de las carreteras y de los medios que hay operativos para hacer frente a estos episodios de nevadas.

"En situaciones como ésta necesitamos estar en contacto permanente con Emergencias y el departamento de Carreteras porque puede haber una desgracia", ha dicho. También ha hecho un llamamiento a gestionar el volumen de gente que se desplaza hasta la Serra cuando nieva porque "puede ser peligroso".