Los alcaldes socialistas de Mallorca piden al Consell la culminación de la transferencia de competencias de transporte

Archivo - Asamblea de alcaldes en 2025 - PSIB

PALMA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los ayuntamientos de Mallorca gobernados por el PSIB-PSOE han reclamado al Consell que culmine la transferencia de competencias de transporte e impulse una movilidad sostenible "real" en la isla.

Estas son algunas de las peticiones que se debatirán mediante cuatro mociones en la Asamblea de Alcaldes y Alcaldesas que se celebra este martes, según ha señalado la formación socialista en una nota de prensa.

Las propuestas abordan cuestiones relacionadas con la movilidad sostenible, la cohesión social, la seguridad en las playas y el refuerzo de equipamientos culturales y deportivos.

Para la consellera socialista en la institución insular Bea Gamundí, su partido "demuestra que el municipalismo es la única herramienta para garantizar el bienestar de la gente, la cooperación y la dignidad de Mallorca". "Ante un PP sin ideas y de vacío absoluto, presentamos propuestas serias para nuestros pueblos", ha defendido.

El alcalde de Artà, Manolo Galán, defenderá una moción para reclamar al Govern que constituya en un máximo de dos meses la Comisión Mixta para transferir al Consell de Mallorca las competencias en transporte terrestre y ferroviario, como prevé el Estatut d'Autonomia.

El municipio reivindica que esta transferencia es "imprescindible" para avanzar hacia un modelo de movilidad sostenible que afronte la saturación viaria y mejore el transporte público en toda la isla.

Según ha señalado el PSIB, la moción la lidera Artà porque sus ciudadanos "han pasado de tener un proyecto viable y con financiación comprometida para hacer llegar el tren hasta la localidad, a volver a quedar fuera de la previsión".

Por otro lado, el alcalde de Pollença, Martí March, defenderá una iniciativa para pedir una financiación estable para el servicio de salvamento y socorrismo en las playas.

El Ayuntamiento ha señalado que muchos de los municipios han optado por un modelo de preservación ambiental que renuncia a la explotación comercial de las playas, asumiendo íntegramente el coste del servicio.

La entrada en vigor del nuevo convenio colectivo del sector, ha explicado, ha generado un aumento estructural del gasto que resulta "difícilmente asumible". Por ello, Pollença reclama que el Govern y el Consell articulen un sistema estable de financiación.

De su lado, la alcaldesa de Algaida, Margalida Fullana, presentará una moción centrada en la igualdad en el acceso a los servicios públicos y a la cohesión social.

El municipio ha criticado los "criterios discriminatorios" que pretenden limitar el acceso a prestaciones como la renta social garantizada o la renta de emancipación.

En este sentido, la moción denuncia que "estas barreras vulneran derechos fundamentales y dejan personas en situación de desprotección"; reivindica que la vulnerabilidad no tiene nacionalidad y defiende que los servicios sociales "tienen que actuar con criterios técnicos y objetivos".

La cuarta iniciativa, presentada desde Montuïri por su alcalde, Antoni Miralles, reclama un plan de equipamientos culturales y la ampliación del plan de instalaciones deportivas para dar respuesta a las necesidades estructurales de los municipios.

El Ayuntamiento señala que las subvenciones actuales no permiten afrontar inversiones estructurales en teatros, bibliotecas o instalaciones deportivas. A su criterio, el plan de instalaciones deportivas es "insuficiente" para cubrir las demandas.

Así, la moción propone ampliar este plan en diez millones de euros y crear un plan de equipamientos culturales dotado también con diez millones de euros. También pide que estos planes sean anuales para garantizar una planificación estable.

Según los socialistas, estas cuatro mociones "comparten un mismo hilo conductor: reforzar los servicios públicos, garantizar la cohesión social y exigir al Consell y al Govern las herramientas y la financiación necesaria para dar respuesta a las necesidades reales de Mallorca".

La Asamblea de Alcaldes y Alcaldesas de este martes será, han concluido, una oportunidad para reclamar más capacidad institucional y "más compromiso con el bienestar de la ciudadanía", con propuestas "serias" que, han remarcado, "llenan el encuentro de alcaldes ante el habitual vacío de contenidos que ofrece el PP".