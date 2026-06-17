La alcaldesa de Felanitx tendrá que declarar ante un juez por la supuesta revelación de secretos de un policía local

Archivo - La alcaldesa de Felanitx, Catalina Soler. - AYUNTAMIENTO DE FELANITX - Archivo

PALMA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Felanitx, Catalina Soler (PP), tendrá que declarara ante un juez por un supuesto delito de revelación de secretos cometido contra el policía local con el que tuvo un incidente el pasado verano durante una fiesta.

La citación judicial, según ha adelantado 'Última Hora' y han confirmado a Europa Press fuentes jurídicas, llega después de que el juzgado admitiera a trámite la denuncia interpuesta por el agente.

El juez tratará de dirimir si el hecho de que Soler expusiera durante un pleno municipal --que se retransmitió por internet-- algunos datos personales del agente, como su nombre completo o la puntuación que obtuvo en un proceso selectivo, puede suponer un delito de revelación de secretos.

La declaración de la alcaldesa 'popular', salvo que se produzcan cambios, está prevista en un juzgado de Manacor para el próximo 3 de julio, han detallado las citadas fuentes.

UN CRUCE DE ACUSACIONES

Los hechos se enmarcan en el cruce de acusaciones que el agente municipal y la alcaldesa protagonizaron el pasado verano a raíz de un informe redactado por el primero --y remitido al juez-- en el que acusaba a la segunda de haberla amenazado durante la celebración de la Festa del Vi de Portocolom.

La alcaldesa respondió personándose en el procedimiento a título personal. También interpuso una denuncia por revelación de secretos contra el policía y una exregidora socialista, a quienes acusó de filtrar el citado informe a la prensa.

La alcaldesa negó en reiteradas ocasiones todos los hechos relatados por el agente y le acusó de dirigirle comentarios y señas machistas y de realizar observaciones acerca de las actitudes sexuales de mujeres.