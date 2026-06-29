La alcaldesa de Llucmajor no se presentará a las próximas elecciones municipales

La alcaldesa de Llucmajor, Xisca Lascolas, en la toma de posesión del cargo en junio de 2023
La alcaldesa de Llucmajor, Xisca Lascolas, en la toma de posesión del cargo en junio de 2023 - PP
Europa Press Islas Baleares
Publicado: lunes, 29 junio 2026 12:50
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PALMA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Llucmajor, Xisca Lascolas, no se presentará como candidata del PP del municipio a las próximas elecciones municipales de 2027.

En una carta, remitida a los medios, la actual edil comunica que no optará a la reelección como candidata a la alcaldía, una decisión, asegura, "meditada y tomada con serenidad".

Lascolas destaca que el año que viene cumplirá 16 años en política, desde que en 2011 comenzó a ser regidora en el Ayuntamiento de Llucmajor. "16 años en los que he intentado servir a nuestro pueblo con toda la dedicación, trabajando en cuerpo y alma, con respeto, responsabilidad y un orgullo profundo de representar a mis vecinos y vecinas", añade.

En este sentido, considera que es el momento de "cerrar esta intensa etapa" y, por ello, tras consensuar su decisión con su familia y con el partido, no optará a la reelección.

Según la alcaldesa, la política municipal necesita renovación, nuevas ideas y nuevas energías. "Estoy convencida de que el proyecto que represento contará con personas preparadas y comprometidas para seguir trabajando por el futuro de Llucmajor", subraya en la carta.

También asegura que la legislatura está siendo "difícil y compleja" y reconoce que no siempre ha acertado y que ha cometido errores. "Si bien tengo la tranquilidad de saber que siempre he tomado las decisiones pensando únicamente en el interés general", remarca.

Asimismo, Lascolas traslada su agradecimiento tanto a los vecinos que han confiado en ella, a los trabajadores del Ayuntamiento, a su equipo de gobierno, a su partido y a su familia.

"Ahora lo más importante para mí es mi compromiso de seguir trabajando hasta el último día en favor de los 'llucmajorers' y 'llucmajoreras', en favor del pueblo que quiero y al que siempre estaré profundamente agradecida", concluye.

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