La alcaldesa de Llucmajor no se presentará a las próximas elecciones municipales

La alcaldesa de Llucmajor, Xisca Lascolas, en la toma de posesión del cargo en junio de 2023 - PP

PALMA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Llucmajor, Xisca Lascolas, no se presentará como candidata del PP del municipio a las próximas elecciones municipales de 2027.

En una carta, remitida a los medios, la actual edil comunica que no optará a la reelección como candidata a la alcaldía, una decisión, asegura, "meditada y tomada con serenidad".

Lascolas destaca que el año que viene cumplirá 16 años en política, desde que en 2011 comenzó a ser regidora en el Ayuntamiento de Llucmajor. "16 años en los que he intentado servir a nuestro pueblo con toda la dedicación, trabajando en cuerpo y alma, con respeto, responsabilidad y un orgullo profundo de representar a mis vecinos y vecinas", añade.

En este sentido, considera que es el momento de "cerrar esta intensa etapa" y, por ello, tras consensuar su decisión con su familia y con el partido, no optará a la reelección.

Según la alcaldesa, la política municipal necesita renovación, nuevas ideas y nuevas energías. "Estoy convencida de que el proyecto que represento contará con personas preparadas y comprometidas para seguir trabajando por el futuro de Llucmajor", subraya en la carta.

También asegura que la legislatura está siendo "difícil y compleja" y reconoce que no siempre ha acertado y que ha cometido errores. "Si bien tengo la tranquilidad de saber que siempre he tomado las decisiones pensando únicamente en el interés general", remarca.

Asimismo, Lascolas traslada su agradecimiento tanto a los vecinos que han confiado en ella, a los trabajadores del Ayuntamiento, a su equipo de gobierno, a su partido y a su familia.

"Ahora lo más importante para mí es mi compromiso de seguir trabajando hasta el último día en favor de los 'llucmajorers' y 'llucmajoreras', en favor del pueblo que quiero y al que siempre estaré profundamente agradecida", concluye.