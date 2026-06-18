Alcúdia se conectará a la red de abastecimiento de agua en alta para reducir la dependencia de los acuíferos

Alcúdia se conectará a la red de abastecimiento en alta para reducir la dependencia de los acuíferos. - CAIB

PALMA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Govern y el Ayuntamiento de Alcúdia han acordado la conexión del municipio a la red de abastecimiento de agua en alta gestionada por la Agencia Balear del Agua y de la Calidad Ambiental (Abaqua) para reforzar la garantía del suministro y reducir la dependencia de los acuíferos subterráneos.

Según ha informado este jueves la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua en un comunicado, el convenio suscrito entre ambas administraciones permitirá avanzar en la incorporación de Alcúdia a la red de distribución de agua en alta y favorecer la recuperación de los acuíferos que actualmente abastecen al municipio.

La actuación se enmarca en la estrategia del Govern para mejorar la seguridad hídrica de los municipios mediante el uso de recursos alternativos, especialmente agua desalinizada, y garantizar el abastecimiento futuro ante escenarios de mayor demanda y estrés hídrico.

En este contexto, el Ejecutivo autonómico prevé impulsar distintas actuaciones para reforzar el suministro en Alcúdia, entre ellas la ampliación de la desaladora y la construcción de las infraestructuras necesarias para extender la red de abastecimiento en alta hasta el municipio.

Asimismo, el proyecto contribuirá a reducir la presión sobre las masas de agua subterránea y favorecer la protección ambiental del entorno de s'Albufera.

El conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, ha destacado que el acuerdo permitirá que Alcúdia disponga en el futuro de una fuente complementaria de suministro para reforzar la garantía de abastecimiento.

Asimismo, ha señalado que la conexión al la red en alta servirá par construir un sistema de gestión de los recursos hídricos "más robusto, eficiente y preparado para afrontar los efectos de la sequía y del cambio climático".

Por su parte, la alcaldesa de Alcúdia, Josefina Linares, ha señalado que la conexión a la red en alta permitirá avanzar hacia un sistema hídrico más estable y preparado para atender las necesidades tanto de los residentes como de los visitantes.

Finalmente, ha asegurado que la inversión en este proyecto "más robusto, eficiente y preparado para afrontar los efectos de la sequía y del cambio climático".