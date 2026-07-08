Alcúdia instalará carteles en espacios municipales para facilitar la comunicación con personas con discapacidad auditiva

Presentación en Alcudia de los carteles para mejorar la comunicación con personas con discapacidad auditiva. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Alcúdia instalará durante las próximas semanas en los espacios municipales de atención al público una serie de carteles con recomendaciones para facilitar la comunicación con personas con discapacidad o pérdida auditiva, dentro de una iniciativa impulsada por el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS).

Según ha informado el Consell de Mallorca en un comunicado, los carteles se distribuirán en los puntos de atención al público del Consistorio y están dirigidos especialmente al personal de los servicios de información ciudadana, aunque también podrán servir de apoyo para el conjunto de la población.

La guía incluye ilustraciones y mensajes visuales con recomendaciones prácticas para facilitar la comunicación con personas con dificultades auditivas antes de iniciar una conversación, durante el diálogo, en situaciones de grupo o cuando existan problemas de comprensión. Asimismo, recuerda que cada persona tiene necesidades diferentes y recomienda preguntar cuál es su sistema de comunicación preferente.

La iniciativa forma parte del manual sobre accesibilidad en los espacios públicos elaborado por la Oficina de Promoción de la Accesibilidad y Apoyo Universal (OPAU), que también contempla acciones formativas dirigidas a técnicos y responsables municipales para favorecer la implantación de medidas de accesibilidad universal.

Durante la presentación del proyecto este miércoles en Alcúdia, el conseller de Bienestar Social y presidente del IMAS, Guillermo Sánchez, ha destacado que estos carteles constituyen una herramienta "sencilla, práctica y útil" para ofrecer pautas claras que mejoren la atención a las personas con dificultades auditivas.

Por su parte, la alcaldesa de Alcúdia, Fina Linares, ha agradecido que el municipio sea el primero en sumarse a la iniciativa y ha reafirmado el compromiso del Ayuntamiento con la accesibilidad y la inclusión mediante medidas que permitan ofrecer una atención más cercana y adaptada a las necesidades de la ciudadanía.