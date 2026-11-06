Alcúdia reconoce la profesionalidad y la eficacia de los Bomberos de Mallorca en el incendio del Hotel Bellevue - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Alcúdia ha rendido este viernes un homenaje institucional a los Bomberos de Mallorca en reconocimiento a su profesionalidad y eficacia en la extinción del incendio del Hotel Bellevue, ocurrido el 29 de agosto de 2025.

El Consell de Mallorca ha explicado este viernes en un comunicado que el Consistorio ha hecho entrega de una distinción oficial a los mandos y efectivos de las dotaciones de los parques de Alcúdia, Inca y Artà que intervinieron en el suceso, originado en la sala de máquinas del complejo hotelero.

Durante el homenaje, se ha puesto en valor la capacidad de respuesta, la profesionalidad y la coordinación con la que el cuerpo de bomberos gestionó una situación de alta complejidad, la cual obligó a desalojar de forma preventiva a centenares de personas.

Por su parte, los efectivos de los Bomberos de Mallorca han agradecido el gesto institucional del Ayuntamiento de Alcúdia y han subrayado que este reconocimiento refleja "el compromiso diario, la preparación técnica y la vocación de servicio público" de toda la plantilla de la isla ante cualquier tipo de emergencia.