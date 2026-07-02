Los alemanes concentran casi la mitad del gasto de los turistas extranjeros en Baleares

Archivo - Pub Bierkonig, en Playa de Palma. - Clara Margais/dpa - Archivo

PALMA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los turistas alemanes gastaron en el primer trimestre en Baleares alrededor de 243 millones de euros, el 42,98% del total de gasto de los turistas extranjeros en el archipiélago en este periodo.

Así se desprende de la estadística experimental de distribución del gasto realizado por los visitantes extranjeros en sus visitas a España, que ha actualizado este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Por detrás de los alemanes, aunque a mucha distancia, se encuentra el turista británico, que entre enero y marzo de este año dejó en las Islas unos 77 millones de euros, el 13,63% del total. Por detrás figuran Suiza (28,3 millones), Países Bajos (26,3 millones), Francia (25,5 millones) y Estados Unidos (23,7 millones).

Sin embargo, si se atiende al gasto por persona, el turista que procede de Emiratos Árabes Unidos es el que más gasta, con 1.116 euros de media, con un gasto diario de 167 euros, aunque el total se quede en algo más de tres millones de euros.