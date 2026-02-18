Alerta naranja por fuertes vientos en Mallorca: rachas de hasta 90 kilómetros por hora en el Raiguer

Archivo - Dos personas fotografían el oleaje causado por el viento, a 17 de enero de 2023, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

Emergencias 112 de Baleares ha activado la alerta naranja por fuertes rachas de viento en el interior de Mallorca, especialmente en la zona de el Raiguer.

El servicio de emergencias, según ha informado en su cuenta de la red social X, también ha activado la alerta amarilla por fuertes vientos y fenómenos costeros en toda Baleares.

De cara al jueves, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activará a partir del mediodía el aviso naranja en el interior de Mallorca, donde las rachas de viento podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora (km/h).

También pondrá el aviso amarillo por fuertes vientos, que podrían llegar hasta los 70 km/h, en el conjunto de Baleares. El mismo nivel estará en marcha en todo el archipiélago --salvo en el Llevant de Mallorca-- por fenómenos costeros que podrían dejar olas de hasta tres metros de altura.

RECOMENDACIONES DE EMERGENCIAS

Ante el viento, Emergencias recomiendan evitar muros de piedra, vallas publicitarias, postes de luz y torres de alta tensión; cerrar las puertas y ventanas de las casas; retirar macetas o cualquier objeto que pueda caer a la calle; y no transitar por parques o avenidas arboladas.

También, ante la posibilidad de desprendimientos de rocas y árboles, recomiendan evitar acantilados, taludes, barrancos y laderas inestables; no detenerse cerca de muros, rocas o árboles de gran tamaño; limitar los desplazamientos por carreteras de montaña; moderar la velocidad en las carreteras potencialmente afectadas; y alejarse de piedras o tierra que se pudiera haber desprendido en la calzada.

Frente a los fenómenos costeros, se recomienda no acceder a puntos del litoral afectados por oleaje ni a los paseos marítimos, espigones o acantilados; no practicar deportes náuticos; asegurar el amarre de las embarcaciones; y alertar al 112 en el caso de que alguna persona caiga al agua.