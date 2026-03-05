Alertan de un nuevo "colapso" en las urgencias de Son Espases: 77 pacientes pendientes de ingreso y esperas de 91 horas

Archivo - Puerta de Urgencias del Hospital de Son Espases. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

UGT ha advertido de un nuevo "colapso" en las urgencias del Hospital Universitario de Son Espases, donde 77 pacientes están pendientes de ingreso hospitalario.

Se trata de una cifra que "eleva la saturación del sistema" y que se agrava en determinados casos, como el de una mujer que lleva 91 horas esperando una cama en el servicio de Neurología, según ha indicado el sindicato en un comunicado.

Para la organización, la repetición periódica de esta situación pone de manifiesto que las medidas adoptadas hasta el momento por el IbSalut, como el plan de contingencia para hacer frente a los picos de presión asistencia, "no están siendo eficaces y no dan respuesta a la realidad que viven tanto pacientes como profesionales".

Estos últimos, ha advertido UGT, se encuentran sometidos a una sobrecarga asistencial "extrema" y están teniendo que atender a sus pacientes en condiciones "que distan mucho de ser las adecuadas".

Por ejemplo, debido a la falta de espacio y de camas disponibles, los pacientes se encuentran ubicados en camillas en zonas donde habitualmente no están previstas, entre ellas zonas de paso o espacios donde normalmente hay butacas en salas de espera.

Esta situación, ha apuntado el sindicato, genera "problemas de seguridad, dignidad y calidad asistencial", además de aumentar el desgaste físico y emocional de los profesionales sanitarios.

Desde la organización sindical han exigido a la administración de Son Espases que adopte medidas urgentes y estructurales para evitar que estas situaciones se repitan de forma sistemática.