Alertan de un nuevo "colapso" en las urgencias de Son Llàtzer: pacientes pendientes de ingreso y derivaciones

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PALMA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El sindicato USAE ha denunciado públicamente la nueva situación de "colapso" que las urgencias del Hospital Universitario Son Llàtzer llevan viviendo desde el pasado lunes.

La mañana de este jueves, según ha informado la organización sindical en un comunicado, se están atendiendo a 114 personas, hay 21 pacientes pendientes de ingreso y otros 25 están en la sala de espera.

Para tratar de solventar este problema, siempre de acuerdo con USAE, se han comenzado a derivar pacientes a las urgencias del Hospital Universitario Son Espases, con el consecuente "riesgo" de que este centro "también termine saturado".

Una situación que, ha lamentado, "no sería nueva" dado que el pasado marzo "colapsaron los servicios de urgencias de los cuatro hospitales mallorquines".

Para el sindicato, esta medida es "un parche a un problema que debería solventarse con un número de profesionales que permitiera abrir la planta que Son Llàtzer mantiene cerrada y una distribución eficiente de las plantillas".

De acuerdo con la organización, de los 36 técnicos en cuidados de enfermería (TCE) contratados recientemente, ninguno a sido destinado al servicio de urgencias.

USAE ha responsabilizado de este "colapso" a la gerencia del centro hospitalario, a quien le ha recriminado una "deficiente gestión" que está provocando "picos de estrés y ansiedad a los profesionales que no pueden atender correctamente a los ciudadanos".

"Llevamos meses denunciando el colapso constante de las urgencias sin que la gerencia adopte medidas contundentes basadas en la realidad asistencial del hospital, lo que demuestra su incapacidad para llevar a cabo la gestión de este servicio público", ha dicho el responsable del sindicato en Son Llàtzer, Alejandro Juan Alonso.