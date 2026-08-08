Alertan de la sucesión de apagones en Pere Garau desde julio

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PALMA 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La plataforma vecinal Flipau amb Pere Garau ha alertado de la sucesión de apagones en el barrio desde julio, el último este viernes.

En un comunicado, la organización ha expresado su "profunda indignación" ante la sucesión de apagones, cortes de suministro e incidencias eléctricas que vienen afectando a numerosos vecinos y comercios de la barriada desde finales del pasado mes de julio.

Diferentes zonas del barrio más poblado de Palma, han indicado, se han visto afectadas por interrupciones del servicio desde el 20 de julio.

Esta situación, han asegurado, genera caos ya que interrumpe la vida diaria de personas con movilidad reducida, por ejemplo, cuando dejan de funcionar los ascensores, el aire acondicionado en plena ola de calor, la nevera, cargar el móvil, averías en aparatos y problemas derivados de la falta de estabilidad en la red.

Hay edificios completos que también que pierden el abastecimiento de agua al no funcionar las bombas de presión comunitarias, han explicado.

El último episodio, han apuntado, ocurrió en la madrugada del viernes, cuando dejaron de funcionar el alumbrado de algunas calles y semáforos.

A juicio de la plataforma vecinal, la acumulación de incidencias pone de manifiesto la necesidad de acometer mejoras urgentes en la infraestructura que presta servicio al barrio, con el objetivo de garantizar un suministro fiable, seguro y adaptado a las necesidades actuales de los residentes y la actividad económica de la zona.

En paralelo, apuntan a la necesidad de una intervención inmediata de la administración pública para garantizar el suministro y el seguimiento de las mejoras.

La plataforma ciudadana ha publicado en redes una guía con consejos ante un nuevo apagón como mantener la calma, contactar con la distribuidora, desconectar equipamiento electrónico sensible, evitar ascensores y abrir la nevera y conservar la batería del móvil para emergencias.

La entidad ciudadana, además, ha animado a los vecinos y comerciantes afectados a presentar reclamaciones formales ante sus respectivas comercializadoras eléctricas, así como ante los organismos competentes.