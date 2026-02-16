Álex Roca dedica su récord en la media maratón de Barcelona a Xisco Quesada: "Has estado conmigo en cada kilómetro"

Archivo - Alex Roca - ALEX ROCA - Archivo

PALMA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El atleta Álex Roca ha dedicado su récord personal en la media maratón de Barcelona al mallorquín Xisco Quesada, que se convirtió en un ejemplo de visibilidad en su proceso contra el cáncer de páncreas y que falleció el pasado miércoles.

"Mi récord personal es para ti, y para todas las personas que han luchado o están luchando contra el putx cáncer, y para sus familias", ha publicado Álex Roca en sus redes sociales.

El atleta catalán, que fue el primer deportista con una discapacidad del 76% en finalizar una maratón, mejoró este domingo su marca personal en la media maratón de Barcelona.

"No podía dejar de pensar en tus palabras: "Cuando salga de esta, correré con vosotros. Ya verás." Dijimos que, cuando estuvieras mejor, iríamos a correr juntos. Pero hoy has estado conmigo. En cada kilómetro", ha señalado.

En su publicación, Álex Roca ha hecho un llamamiento a la visibilidad y la investigación contra el cáncer, subrayando la importancia de "dar voz y exigir inversión en investigación".

"Me siento más feliz que nunca corriendo. Xisco, hoy me has dado la fuerza para conseguirlo pero, sobre todo, para tomar la mejor decisión: esperar a mi equipo y llegar juntos", ha destacado, agregando que una persona de su equipo se ha tenido que parar en el kilómetro 20 y que todos lo han esperado.