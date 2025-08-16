Algunos retrasos y cancelaciones en el aeropuerto de Palma el segundo día de huelga de handling en aeropuertos españoles

Archivo - Turistas comprueban la información de las pantallas de embarque en el aeropuerto de Palma. Recurso - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El aeropuerto de Palma registra algunos retrasos y cancelaciones este sábado, segundo día de huelga del personal de 'handling' en aeropuertos españoles, según datos recogidos por Europa Press.

Este sábado ha empezado la huelga de personal de tierra de la compañía Menzies, que se suma a la huelga ya iniciada este viernes por la filial de Ryanair, Azul Handling.

El secretario de Acción Sindical y negociación colectiva de FeSMC UGT Baleares, José Manuel Peces, ha expresado esta jornada, en declaraciones a Europa Press, su "satisfacción" por el seguimiento que está teniendo la convocatoria de la huelga en las Islas, pese a los servicios mínimos "abusivos" impuestos por las empresas.

También, a pesar de que, según ha explicado Peces, "las empresas están imponiendo a los trabajadores horas extras" durante la huelga pero "camufladas" como "horas perentorias y extraordinarias forzadas" para, de este modo, mantener la operativa.

Todas estas situaciones, las cuales han sido denunciadas ante Inspección de Trabajo, se sumarían a otras ocurridas en aeropuertos españoles, como "la inclusión indiscriminada de vuelos como "esenciales" que "están anulando la fuerza real de la protesta", o la "obstaculización del trabajo sindical", que han sido recogidas por parte del sector aéreo estatal de UGT en un comunicado.

De este modo, a pesar de los efectos visibles de la huelga, como retrasos y cancelaciones en vuelos de distintas compañías, la situación es "inaceptable" para el Sector Aéreo de FeSMC-UGT, que cree que las convocatorias de huelga "están siendo saboteadas por las empresas, con la complicidad del Ministerio de Transportes".

Por este motivo, UGT ha exigido al Ministerio de Transportes y a las empresas que "rectifiquen de inmediato" y que "cesen las prácticas que vulneran derechos fundamentales".

CALENDARIO DE HUELGA

La huelga de Azul Handling, iniciada este viernes, 15 de agosto, y que continúa este sábado, día 16 del mismo mes, seguirá este domingo, día 17, con paros entre las 05.00 y las 09.00 horas, entre las 12.00 y las 15.00 horas y entre las 21.00 y las 23.59 horas. A partir de entonces, la convocatoria está dirigida a todos los miércoles, viernes, sábado y domingos hasta el 31 de diciembre de 2025.

UGT llamó a los trabajadores de Azul Handling en España --que da servicio a Ryanair, Lauda, Malta Air y Buzz-- a la huelga desde este viernes, 15 de agosto, como consecuencia de los "constantes incumplimientos en materia de derechos laborales" con los que el grupo Ryanair "castiga a su plantilla".

No obstante, Ryanair aseguró el viernes que "no prevé ninguna interrupción en sus operaciones" como consecuencia de estos paros.

Por otro lado, este sábado, 16 de agosto, se ha iniciado la huelga en Menzies, que presta servicio a compañías como easyJet, Emirates, American Airlines o British Airways, y seguirá este domingo. Además, se retomará los fines de semana del 23 y 24 de agosto, y del 30 y 31 del mismo mes, en todos los aeropuertos de España donde opera.

Según ha apuntado finalmente el secretario de Acción Sindical y negociación colectiva de FeSMC UGT Baleares "no se descarta iniciar huelga en Swissport Handling y en otras compañías".

De hecho, los trabajadores de Groundforce, 'handling' de Globalia, no han convocado huelga por el momento, pero sí se concentraron la semana pasada en Palma para reclamar mejoras laborales y amenazaron con ir a la huelga si la compañía no cumple con sus demandas.