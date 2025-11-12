La Alianza para la Vacunación Infantil de Baleares inmuniza de neumonía a 226.000 niños en África

La Alianza para la Vacunación Infantil en Baleares inmuniza de neumonía a 226.000 niños en África - FUNDACIÓN "LA CAIXA"

PALMA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Alianza para la Vacunación Infantil, una iniciativa que impulsa desde 2008 en Baleares la Fundación "la Caixa" junto a Gavi, the Vaccine Alliance, el apoyo de la Fundación Gates y la colaboración del Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal), ha inmunizado a 225.807 niños en zonas especialmente vulnerables de África que no tienen acceso a las vacunas, en su mayor parte contra la neumonía.

Según ha informado este miércoles la fundación en un comunicado, ha sido gracias a las aportaciones de la Fundación La Caixa, las donaciones realizadas por 181 empresas de Baleares como parte de su responsabilidad social corporativa y a las aportaciones de ciudadanos.

A través de la fórmula 'matching fund', todas las donaciones recibidas se multiplican por cuatro. Así, por cada euro donado, la Fundación "la Caixa" añade otro euro y la Fundación Gates añade dos euros más.

Las aportaciones que proceden del conjunto de España han permitido elevar la cifra a los 11,7 millones de niños vacunados en África. Esta acción solidaria ha contado desde 2008 con la participación de 7.000 empresas de todo el territorio nacional.

En los últimos seis años, estos fondos han permitido financiar la totalidad del gasto de los programas de vacunación contra la neumonía en Mozambique y el 25 por ciento en Etiopía durante 2021 y 2022.

En 2025, la Fundación "la Caixa", primer socio privado de Gavi, the Vaccine Alliance en Europa, ha renovado su compromiso con la asociación por decimoséptimo año consecutivo para hacer su aportación anual, que duplica todas las donaciones realizadas a esta alianza.

Por su parte, la Fundación Gates, que en 2011 lanzó la iniciativa 'matching fund', también mantiene su compromiso de duplicar la suma de todos los fondos aportados a Gavi en 2025, mientras ISGlobal, que se unió a esta alianza como socio estratégico en 2014, sigue aportando al proyecto su experiencia científica y académica.

Gavi, the Vaccine Alliance es una alianza público-privada que une a países en vías de desarrollo con los donantes, incluidos los gobiernos, la OMS, Unicef, el Banco Mundial, la industria de la vacunación, la sociedad civil, la Fundación Gates y otros socios.

Desde sus inicios en 2000, su misión ha sido reducir la pobreza y proteger el mundo contra la amenaza de epidemia y pandemias, y ha ayudado a vacunar a más de 1.200 millones de niños en 78 países, evitando así 20,6 millones de muertes prematuras entre 2000 y 2024.