Alperujo en Baleares: piden permiso especial para su uso como fertilizante

PALMA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los representantes del sector del olivar han acordado este martes pedir al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación una excepcionalidad balear para la gestión del alperujo en su uso como fertilizante y la consideración de la insularidad a la hora de aprobar la norma de comercialización del aceite, en lo que respecta a la activación del mecanismo de crisis.

Así lo han acordado decidido las dos Denominaciones de Origen Protegida (Aceite de Mallorca/Oli de Mallorca y Aceite de Menorca/Oli de Menorca), la Indicación Geográfica Protegida Aceite de Ibiza/Oli d'Eivissa, la DOP Aceituna de Mallorca/Oliva de Mallorca, los Consells, las organizaciones agrarias, cooperativas y almazaras, que han sido convocados por la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural a través de la Dirección General de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.

Según ha explicado posteriormente el director general del ramo, Fernando Fernández, se trata de cuestiones "muy técnicas y complejas, pero de gran importancia para el sector".

Esta octava sesión de la Mesa del Olivar de Baleares, que ha contado también con la presencia del conseller de Agricultura, Joan Simonet, y que se ha celebrado a 15 días del inicio de la recogida, ha analizado la propuesta definitiva sobre la gestión del alperujo y su uso como fertilizante.

"Hace un año y medio que trabajamos con el sector para adaptar la gestión del alperujo a la normativa del Real Decreto de suelos sostenibles, y disponemos de diversas alternativas", ha señalado Fernández, que ha recordado que cada año el sector produce unos ocho millones de kilos de alperujo en la comunidad.

Su gestión, tal y como se establece en la normativa actual, es un problema para las almazaras, ya que "la realidad es que el alperujo, más que un residuo, es un subproducto que puede suponer una importante aportación de nutrientes a los suelos de Baleares, al mismo tiempo que reduce el gasto en fertilización de las explotaciones", ha dicho el director general, quien apunta que, si se hace en condiciones técnicas adecuadas, "se cierra el círculo de la producción".

Por otra parte, durante la reunión también se ha analizado el borrador de la Orden que establece la norma de comercialización del aceite de oliva para la campaña 2025-2026 en aplicación del artículo 167 bis del Reglamento de OCM único.

Fernández ha informado que los primeros contactos con el Ministerio han sido "como siempre en relación con nuestra realidad, de mucha comprensión y de receptividad para analizar soluciones" por lo que próximamente remitirán una solicitud al Ministerio para pedir la excepcionalidad insular respecto a la no aplicación en la comunidad de la retirada de aceite prevista dentro del mecanismo de crisis.