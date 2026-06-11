Alquilar o comprar una vivienda en Baleares supone gastar más del 40% de los ingresos familiares

Archivo - Dos personas observan los anuncios de viviendas en venta en una inmobiliaria, a 15 de abril de 2024, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

Alquilar o comprar una vivienda en Baleares implica que una familia deba gastar el 45% y el 43%, respectivamente, de sus ingresos netos, según un estudio elaborado por Idealista en base a los datos del primer trimestre de 2026.

Las dos cifras son significativamente superiores a las de la media nacional, dado que la tasa de esfuerzo en el conjunto de España se sitúa en el 35% y en el 25%, respectivamente, y al límite recomendado del 30%.

De hecho, Baleares es la provincia que exige un mayor esfuerzo a sus residentes para alquilar o comprar una vivienda, a cierta distancia de otras como Barcelona (38% y 18%), Madrid (37% y 26%), Valencia (37% y 20%), Santa Cruz de Tenerife (36% y 34%), Las Palmas (35% y 26%), Alicante (35% y 29%) y Guipúzcoa (32% y 22%).

Además, cuatro capitales presentan tasas de esfuerzo superiores al 30% recomendado para la compra, con Palma a la cabeza (43%). Le siguen Málaga (35%), San Sebastián (35%) y Madrid (32%). Barcelona se queda por debajo de ese umbral, con un 28%.

Por lo que respecta al alquiler son ocho las capitales que superan el umbral del 30%, con Barcelona encabezando el 'ranking' (41%) por delante de Palma (40%), Málaga (39%), Valencia (38%), Madrid (38%), Alicante (35%), Segovia (34%) y Las Palmas de Gran Canaria (31%).