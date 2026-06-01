Alquiler turístico ilegal: multa de 800.000 euros a una vivienda en Ibiza

Archivo - Una mujer escribe un código para conseguir las llaves de un apartamento turístico. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

EIVISSA, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Eivissa ha aprobado la propuesta de acuerdo para desestimar las alegaciones presentadas en el expediente de restablecimiento de la legalidad urbanística y sancionador derivado de una inspección de una vivienda por alquiler turístico ilegal. La sanción impuesta asciende a 793.443 euros.

Según ha informado el Consistorio en un comunicado, durante las inspecciones conjuntas de la Policía Local y de Urbanismo en 2024 los agentes comprobaron que la vivienda se destinaba a uso turístico de manera contraria a la ordenación urbanística.

La promotora presentó un escrito de alegaciones contra la propuesta de sanción municipal pero finalmente la Junta de Gobierno Local de Eivissa ha aprobado desestimar íntegramente las alegaciones presentadas contra el expediente sancionador y notificar el acuerdo a los interesados.

"Quien destina vivienda a uso turístico sin la correspondiente autorización debe tener claro que el Ayuntamiento actuará con firmeza. El alquiler turístico ilegal perjudica el acceso a la vivienda, altera la convivencia y genera una competencia desleal respecto a los establecimientos y viviendas que operan dentro de la legalidad", han señalado desde el Consistorio.