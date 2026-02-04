El alquiler turístico traslada al Consell de Mallorca su preocupación por la limitación de la entrada de vehículos

El conseller de Territorio, Movilidad e Infraestructuras del Consell de Mallorca, Fernando Rubio, reunido con los representantes de Habtur. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La patronal del alquiler turístico de Baleares, Habtur, ha trasladado al Consell de Mallorca su preocupación por la eventual limitación de la entrada de vehículos.

Los empresarios han considerado que esta restricción tendría especial incidencia en los vehículos de alquiler, un servicio que la mayoría de sus clientes contratan.

Así lo han puesto sobre la mesa la gerente y el presidente de la patronal, Maria Gibert y Antoni Barceló, en la reunión que este miércoles ha mantenido con el conseller insular de Territorio, Movilidad e Infraestructuras, Fernando Rubio, y el director insular de Actividades y Movilidad, Rafel Oliver.

La reunión, según ha informado el Consell de Mallorca en un comunicado, ha tenido la finalidad de conocer la opinión y las preocupaciones de los sectores que se verían implicados en la regulación.

La intención de la institución insular es que la proposición de ley en la que está trabajando, cuyo borrador fue trasladado a los grupos políticos hace meses, sea "lo más consensuada posible" tanto con los sectores económicos como con el resto de partidos con representación.

En el último año se han producido una quincena de reuniones y en los próximos meses, ha afirmado Rubio, se harán "muchas más". "Nuestro objetivo es que sea una norma que perdure a lo largo de las legislaturas y que no se de produzcan cambios cada cuatro años si varía el color político de las instituciones", ha explicado.

El borrador con el que trabaja el Consell, ha expuesto, es "muy similar" a la ley que Ibiza puso en marcha el pasado verano. Es por ello que la próxima semana tiene previsto visitar la mayor de las Pitiusas para comprobar sobre el terreno cómo aplica la regulación de vehículos, en especial el centro de control de cámaras que hace el recuento de coches, la aplicación de sanciones y todo el dispositivo que implica una medida de estas características.

Rubio también ha anunciado que próximamente volverá a convocar a todas las formaciones políticas para seguir negociando el texto. "Tenemos que ser conscientes de que para aprobarlo necesitamos un acuerdo de los diferentes grupos políticos, visto que no hay mayoría absoluta en el Consell de Mallorca", ha incidido, en una referencia velada al previsible rechazo de Vox.

También, ha añadido, se reunirá con los representantes de otros sectores económicos o sociales que se puedan ver afectados por la regulación.