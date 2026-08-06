Los alquileres se encarecen en julio un 0,3% respecto al año pasado, según Fotocasa

Archivo - Anuncios de viviendas en venta en una inmobiliaria, a 15 de abril de 2024, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La vivienda en alquiler se ha encarecido un 0,3% en julio en comparación con el mismo mes del año pasado, según datos del portal inmobiliario Fotocasa.

Según los mismos datos, las rentas han bajado un 0,8% en su variación mensual hasta los 19,07 euros/m2 al mes.

En cinco de los ocho municipios analizados con variación interanual el precio de las viviendas en alquiler se ha incrementado respecto al año anterior. El orden de las de la ciudades con incremento es Santa Eulària des Riu (23,3%), Eivissa (8,5%), Calvià (0,7%) y Palma (0,6%).

En cuanto al precio por metro cuadrado en julio, el orden de los municipios de mayor o menor precio es Eivissa con 23,32 euro/m2 al mes, Calvià con 23,17 euro/m2 al mes, Santa Eulària des Riu con 23,05 euro/m2 al mes, Sant Antoni de Portmany con 21,80 euro/m2 al mes, Palma con 19,11 euro/m2 al mes, Llucmajor con 17,73 euro/m2 al mes y Manacor con 15,13 euro/m2 al mes.