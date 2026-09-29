Alrededor de 150 personas participan en la asamblea de Palma por la vivienda con la vista en una nueva movilización

Tiendas de campaña en la acampada del movimiento por la vivienda de Palma. - EUROPA PRESS

PALMA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Unas 150 personas se han acercado este martes a la asamblea organizada por la Acampada por una vivienda para todos en la plaza de España de Palma, en la que se ha debatido la posibilidad de llamar a una nueva movilización para este sábado.

Así lo ha indicado el participante en esta acampada y portavoz de Stop Desnonaments Mallorca, Joan Segura, quien ha confirmado que la intención es continuar con el campamento como "punto de organización" para continuar con la movilización.

El activista ha apuntado que, por lo que se ha publicado en los medios de comunicación, los dos reales decretos presentado por el Gobierno de España contienen las mismas medidas que tenía previstas aprobar a finales de julio.

Sin embargo, ha puntualizado que entonces no existía esta movilización y, a su modo de ver, el Ejecutivo trata de "contener" esta protesta con medidas presentadas en un "decreto partido" lo que "prepara el terreno para que no entre en vigor".

De este modo, ha subrayado que lo que pide la gente ahora son "cambios de fondo" y no "medida paliativas" que, a su juicio, suponen "retrocesos o excusas" para que las medidas sean "efectivas", aunque ha reconocido que suponen un "algún avance".

Segura ha advertido que el Congreso podría no convalidarlas por lo que se mantendrá la "presión" tanto al Gobierno central, a los partidos de la oposición y al Govern por "tener importantes responsabilidades" en lo que se refiere a los desahucios sin alternativa habitacional de grandes tenedores cuando "han recibido dinero estatal".

En ese sentido, ha advertido que ahora los desalojos no los ejecutan a instancias de "fondos buitre", sino que la mayoría los tramitan propietarios particulares que, en algunos casos, ocultarían que son grandes tenedores "encubiertos" a través de testaferros y redes de compraventa.

Igualmente, ha criticado que el Ejecutivo autonómico "no ejerce" el derecho de tanteo y retracto en las operaciones entre grandes tenedores, a los que ha acusado de "ocultar sus ventas" para evitar que el Govern se acoja a este derecho.

Segura ha señalado que sus reivindicaciones se serían similares a las que se piden en otras acampadas del resto del Estado, que pasarían por la prórroga indefinida de los contratos de alquiler, la lucha contra el fraude de los alquileres de temporada y que estos pasen a ser de larga duración, la reducción de las rentas en alrededor de un 50% y la prohibición de los desahucios sin causa justificada.

Respecto a uno de los planteamientos que se ha esbozado en algunas de las acampadas como es el llamamiento a una huelga general, ha destacado que la ven "necesaria" y hay que introducir este planteamiento pero ha aclarado que desde la acampada no la van a convocar.