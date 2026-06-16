Alrededor de 500 educadoras se manifiestan por Palma para exigir la "dignificación" de la etapa 0-3 años

Movilización de las educadoras de las 'escoletes' en Palma tras la jornada de huelga. - EUROPA PRESS

PALMA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

Unas 500 educadoras han recorrido este martes las calles del centro de Palma en una manifestación que concluía la jornada de huelga convocada en las 'escoletes' de Baleares y con la que han tratado de reivindicar la "dignificación" de la etapa 0 a 3 años.

La movilización, convocada por Xarxa 0-3, UGT, CCOO y STEI, ha salido de la plaza de Cort encabezada por la pancarta 'Dignificación 0-3 en Baleares. Nuevo decreto de mínimos y convenio autonómico' hasta finalizar en la plaza de España.

Durante la marcha se ha podido escuchar las consignas de que el "0-3 es educación" o que "no guardamos, educamos". Además, han exhibido pancartas en las que se podía leer "No somos pulpos pero trabajamos como si lo fuéramos", "Ratios de alto riesgo: Siete bebés para una educadora no es seguridad, es precariedad" o "A ver si así nos entienden: Nuestras aulas están tan congestionadas como Mallorca en verano" --con esta segunda frase escrita en inglés--.

La portavoz de la Xarxa 0-3, Noelia Jiménez, ha indicado que están "muy contentas" del seguimiento de la huelga que ha servido para dar visibilidad a su situación. Así, ha contestado que las cifras ofrecidas por la Conselleria de Educación y Universidades --de un 30% de seguimiento-- solo recogerían datos de la red pública.

La representante del sector ha elevado esta cifra hasta el 90% en el caso de Menorca, entre un 60 y un 70% en el caso de Mallorca y un 70% en caso de Eivissa.

Preguntada por cuáles podrían ser los próximos pasos de las educadoras, ha apuntado que el verano se lo tomarán para "organizarse" y preparar posibles nuevas convocatorias para el curso que viene.

Acerca del acuerdo alcanzado este lunes por la patronal y los sindicatos USO y FSIE para la equiparación salarial en la red concertada, ha puntualizado que "no se sienten escuchadas, ni reflejadas", ya que ha manifestado que estas centrales sindicales "no les representan".

Además, ha censurado que este acuerdo únicamente afecta a la red concertada, por lo que ha aseverado que los sindicatos en los que sí se ven representadas son UGT, CCOO y STEI.

En cuanto a la justificación del Govern para no inmiscuirse en la firma del convenio autonómico al alegar la existencia de uno de carácter estatal, ha planteado que Menorca tiene uno de carácter insular y ha resaltado que hay otros sectores disponen igualmente de convenios autonómicos, por lo que ha asegurado que, si el Govern y las patronales quieren, "se puede hacer".

La representante de CCOO en el sector 0-3, Pepa Ramis, ha señalado que los objetivos de la convocatoria de huelga pasan por la firma este convenio autonómico y por la elaboración de un nuevo decreto de mínimos.

La sindicalista ha subrayado que existía un principio de acuerdo tripartito entre sindicatos, patronal y Administración pero ha criticado que la patronal se haya negado a implementarlo. Por eso, ha indicado que el actual convenio del sector es "de los más precarios" y "no tiene homogeneidad" en Baleares, al haber siete tablas salariales diferentes.

Sobre el decreto de mínimos, ha tildado esta normativa de "obsoleta" por lo que habría que revisarla, con una rebaja de ratios, el establecimiento de una pareja educativa y un calendario escolar.

Por su parte, la responsable de Enseñanza de UGT, Azahar Tortonda, ha destacado que lo que reclaman las educadoras es "de justicia" y han emplazado a las patronales a "sentarse a negociar", en lugar de "difuminar la representación de los trabajadores".

De esta manera, ha pedido que se "hagan cargo de la situación" porque lo que reivindican es que la etapa 0-3 es "educación" y la "dignificación" del sector.

En la misma línea, la representante de STEI, Sandra Serra, ha reiterado que sí es posible la firma de este convenio autonómico que mejore las condiciones en materias como la jornada laboral, que en el caso de las educadoras del 0-3 es de 38 horas de clases presenciales y las maestras del 3-6 sería de unas 32, a lo que habría que añadir la redacción de informes y desempeño de tareas burocráticas.

Por estos motivos, ha alertado que estas trabajadoras están "sobrepasadas" y, aunque lo hagan por "vocación", la etapa educativa se tiene que "dignificar" como resto con mejoras laborales y educativas.