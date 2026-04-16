Los alumnos adheridos al plan de libre elección de lengua obtienen peores resultados en catalán que en castellano

Archivo - Varias niñas el primer día de inicio del curso escolar, en la Escuela Aula Balear, a 11 de septiembre de 2024, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los alumnos de los centros adheridos al plan piloto de libre elección de lengua impulsado por el Govern obtienen peores resultados en catalán que en castellano.

Así se desprende de un informe elaborado por la Conselleria de Educación y Universidades que el STEI había reclamado en el marco del procedimiento judicial iniciado contra la iniciativa.

Los datos corresponden a la evaluación inicial realizada en octubre de 2024 en los 11 centros que entonces participaban en el plan de libre elección de lengua, según establece la resolución que regula la aplicación de este proyecto.

La media de puntuaciones sobre 100 en las pruebas realizadas por alumnos de cuarto de primaria en octubre de 2024, ha indicado el sindicato en un comunicado, sitúan el conocimiento de catalán en 38 puntos y el de castellano en 58.

De los 11 centros, las puntuaciones en castellano oscilan entre un máximo de 61 y un mínimo 46. Las más elevada del catalán es menor que la mínima de castellano y se sitúa en los 42 puntos, mientras que la menor es de 19.

El STEI ha considerado que estos resultados evidencias las "limitaciones" del plan de libre elección de lengua, que entre sus objetivos establece la necesidad de que los centros "adopten medidas para compensar posibles carencias en cualquiera de las dos lenguas oficiales".

Los datos facilitados por el Govern, a juicio de la organización sindical, muestran un "desequilibrio significativo" que afecta especialmente al catalán.

También se ha referido a los recientes informes del Instituto para la Evaluación y la Calidad del Sistema Educativo, de los que se desprende un descenso de 15 puntos en la competencia del catalán en segundo de secundaria.

Todo ello, para el STEI, conduce a la necesidad de realizar una "profunda revisión" de las políticas lingüísticas de la Conselleria de Educación para que garanticen el "dominio real" de la lengua propia de Baleares y pone en evidencia que "no hay ningún motivo" que justifique un plan piloto que "tira por tierra" el decreto de mínimos.

Los argumentos empleados por el conseller del ramo, Antoni Vera, para defender la medida "no tienen ningún tipo de consistencia ni justificación más allá de vender la lengua catalana a cambio del apoyo parlamentario de Vox", ha defendido.

Por todo ello, el sindicato ha reclamado una vez más la retirada del plan de libre elección de lengua y ha exigido al PP que no sea un "agente activo de la sustitución lingüística que busca la extrema derecha".

También que el dinero que actualmente se invierte a esta iniciativa se destine a "resolver los problemas reales del sistema educativo", como la reducción de las ratios o la mejora de las infraestructuras.