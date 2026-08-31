Alumnos de los conservatorios de Baleares y el grupo Pitxorines participarán en el Festival Neorama en Granada

Alumnos de los conservatorios de Baleares y el grupo Pitxorines participarán en el Festival Neorama - CAIB

PALMA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Govern reforzará la proyección y profesionalización de los jóvenes creadores locales con la presencia de una delegación balear en el Festival Neorama, que se celebrará en Granada del 3 al 5 de septiembre.

La delegación balear estará formada por 20 alumnos de los conservatorios superior y profesional de las Islas y por el grupo Pitxorines, que actuará en representación de la comunidad autónoma.

Se trata del primer gran certamen de ámbito estatal dedicado íntegramente al talento musical emergente y a la formación de nuevas generaciones de artistas, ha destacado la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes.

El conseller del ramo, Jaume Bauzà; el director académico de las Enseñanzas Artísticas Superiores Baleares (Easib), Antoni Planas, y el director general de Cultura, Llorenç Perelló, han mantenido un encuentro este lunes con representantes del alumnado de los conservatorios y con miembros de Pitxorines.

En total, 16 alumnos de entre 1º y 4º curso del Conservatorio Superior de Música de Baleares (Csmib) y cuatro estudiantes del Conservatorio Profesional de Música y Danza participarán en este evento, que reunirá a 350 jóvenes artistas de toda España en más de 40 conciertos y actividades formativas.

El programa profundizará en áreas de actualidad para el sector como la innovación, la sostenibilidad, la brecha de género, la mediación social y el impacto de la inteligencia artificial en la creación musical.

El ámbito artístico estará representado por Pitxorines, que fue seleccionado a través de una convocatoria abierta del Institut d'Estudis Baleàrics (IEB), en colaboración con Juventudes Musicales de España.

La propuesta contará con una dotación de 5.000 euros para honorarios y movilidad y ofrecerá dos actuaciones destacadas en Granada: el viernes 4 de septiembre en la Plaza de los Aljibes de la Alhambra y el sábado 5 en la Plaza de las Pasiegas.

El conseller ha subrayado la "trascendencia" de esta plataforma "para crear redes, abrir mercado y ofrecer proyección profesional internacional a la enorme calidad de nuestros creadores emergentes".

Por su parte, el director académico de las Easib ha destacado "la oportunidad formativa de primer nivel" que supone para los estudiantes de los conservatorios "conectar con el ecosistema musical de todo el país".