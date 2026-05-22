Alumnos y docentes de Sant Josep Obrer de Palma ganan un premio nacional en la XI edición de RetoTech

Alumnos y docentes del Sant Josep Obrero de Palma gana un premio nacional en la XI edición de 'RetoTech'. - FUNDACIÓN ENDESA

PALMA 22 May. (EUROPA PRESS) -

Alumnos y docentes del centro Sant Josep Obrero de Palma han ganado un premio nacional en la XI edición de RetoTech de Fundación Endesa por un proyecto tecnológico.

Según han informado en un comunicado, el proyecto premiado ha sido 'Tecnología con corazón': diseñando el jardín sensorial del futuro', una iniciativa que transforma un jardín escolar en un centro sensorial para ayudar a alumnos con necesidades educativas diferentes.

Otros tres proyectos de centros de Baleares también han obtenido distinciones a nivel autonómico y una mención especial del jurado.

El CEIP Escuela Graduada ha obtenido el premio 'Docente de primaria' con el proyecto 'Plaza Escuela Graduada', un trabajo tecnológico para mejorar la seguridad y la movilidad en el entorno del centro, con la propuesta de crear una plaza con juegos interactivos impulsados por robótica.

Además, los profesores de IES Alcúdia han recibido el premio 'Docente de secundaria' por el proyecto 'IES Alcúdia Tecno-Ambiental', que propone utilizar una serie de sensores en el huerto escolar, el invernadero o las cajas nido para mejorar el entorno medioambiental del centro.

Por último, el IES Balàfia de Eivissa ha recibido una mención especial por el proyecto 'Innovando con ingenio: Limpiamos la costa', que consiste en una serie de dispositivos autónomos que recogen residuos y microplásticos.

En total, han participado 11.000 alumnos de 286 centros escolares de las comunidades autónomas de Madrid, Aragón, Andalucía, Extremadura, Cataluña, Canarias y Baleares, así como de Lisboa, en Portugal. De estos, 892 alumnos de 24 centros de educación secundaria son de Baleares.