Alumnos de FP de Baleares podrán hacer estancias formativas en el Consell de Mallorca

El conseller de Educación, Antoni Vera, tras la fdirma del acuerdo en el Consell de Mallorca - CAIB

PALMA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alumnado de Formación Profesional de Baleares podrá realizar estancias formativas en el Consell de Mallorca gracias a un convenio de colaboración firmado este lunes entre el conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, y el presidente de la institución insular, Llorenç Galmés.

El acuerdo busca facilitar que los alumnos de Formación Profesional puedan llevar a cabo la fase de Formación en Empresa u Organismo Equiparado (FEMPO) en diferentes servicios del Consell de Mallorca. Es la primera vez que se suscribe este convenio, ya que, hasta ahora, cada centro educativo gestionaba la formación de manera individual.

El convenio permite así que los estudiantes de los diferentes grados formativos -grados C (certificados profesionales), D (ciclos formativos de grado básico, medio y superior) y E (cursos de especialización)- realicen estancias formativas en centros de trabajo del Consell de Mallorca, en familias profesionales como Actividades Físicas y Deportivas, Administración y Gestión, Agraria, Artes gráficas, Comercio y Marketing, Informática y Comunicaciones, Madera, Mueble y Corcho, Edificación y Obra Civil, Hostelería y Turismo, Imagen y Sonido, Seguridad y Medio Ambiente y Servicios Socioculturales y a la Comunidad.

Las estancias tendrán carácter formativo y académico, sin generar relación laboral alguna, y cada alumno contará con tutores del centro educativo y del Consell de Mallorca para asegurar un seguimiento y evaluación adecuados.

El convenio entra en vigor el día de su formalización y lo estará hasta el 31 de agosto de 2028, pudiendo ser prorrogado por cuatro años más. La colaboración no implica ninguna transferencia económica entre las partes e incluye medidas de seguridad laboral, seguros adicionales y cumplimiento de la normativa de protección de datos y de Seguridad Social.

Con esta iniciativa, la Conselleria reafirma su compromiso con la formación práctica y profesionalizadora del alumnado, favoreciendo su futura inserción laboral y fomentando la colaboración estrecha entre los centros educativos y las instituciones públicas de Baleares.