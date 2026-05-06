Alumnos del IES Sineu ganan el Premio Ibemprènjove con un proyecto que mejora el bienestar de jóvenes hospitalizados. - CAIB

PALMA 6 May. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de alumnos de secundaria del IES Sineu ha ganado este miércoles el Premio Ibemprènjove con el proyecto '+Vincles', orientado a mejorar el bienestar emocional de adolescentes hospitalizados.

Según ha informado la Conselleria de Empresas, Autónomos y Energía en un comunicado, el IES Sineu ha presentado uno de los 15 proyectos empresariales de alumnos de la ESO de Mallorca, Menorca y Eivissa de los 14 centros escolares que han participado.

Además del ganador, se ha reconocido como segundo premio los proyectos del IES Josep Miquel Guàrdia y de la Pureza de María y se han entregado cuatro accésits a los proyectos del IES Berenguer d'Anoia, del IES Sineu, del IES Sa Blanca Dona y del CC Sant Pere.

Los galardones están dotados con 1.000 euros para el proyecto ganador, 500 para los dos segundos y 250 para los cuatro accésits. El resto de centros que han participado en la convocatoria han sido el IES Isidor Macabich, CC Sant Antoni Abat, IES Maria Àngels Cardona, CC Sant Francesc d'Assís, CIDE, CC Montision y CC Sant Francesc de Sales.

Los proyectos se han enfocado en la mejora del bienestar social, educativo y ambiental, con especial atención a colectivos específicos como jóvenes, personas mayores o usuarios con necesidades especiales.

La Conselleria ha remarcado que esta convocatoria busca promover la creación de empresas entre el alumnado de los centros educativos de Baleares y potenciar su capacidad emprendedora, reconocer su esfuerzo, fomentar el trabajo cooperativo y dar visibilidad a sus propuestas.

El programa Ibemprènjove cuenta con programas para todas las etapas educativas. En el caso de secundaria, a través de 'Jóvenes emprendedores de secundaria', el alumnado crea cooperativas para desarrollar ideas de negocio centradas en la sensibilización sobre el cambio climático, el impulso de cambios sociales o la búsqueda de soluciones tecnológicas a problemas locales.

Por otra parte, el programa 'Jóvenes emprendedores asociados (JEA)' de formación profesional básica simula la creación y gestión de una empresa vinculada a su aprendizaje, mientras que los alumnos de grado medio y superior de FP cuentan con un programa similar llamado 'Jóvenes Emprendedores Profesionales'.