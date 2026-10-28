Álvarez (UGT) muestra su pésame por las víctimas de los trenes y reclama inversión en el sistema ferroviario

Archivo - El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, atiende a los medios - Carlos Luján - Europa Press

PALMA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha trasladado su apoyo a las víctimas del accidente ferroviario de Urde (Toledo), que ha causado al menos 30 fallecidos.

En declaraciones a los medios en unas jornadas en Magaluf, Álvarez ha subrayado que el sistema ferroviario español "necesita inversión" para que sea "realmente seguro".

"Enviamos un abrazo muy fuerte a los familiares y a los trabajadores y a las trabajadoras del sector ferroviario que lo están pasando francamente mal", ha añadido.