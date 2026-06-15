La ambulancia de soporte vital avanzado de Es Mercadal ya está operativa las 24 horas

Ambulancia soporte vital avanzado de Es Mercadal - CAIB

MENORCA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ambulancia de soporte vital avanzado de Es Mercadal ha comenzado este lunes a funcionar las 24 horas del día todos los días del año, de manera que se amplía la atención a las emergencias sanitarias, según ha informado este lunes la Conselleria de Salud.

El vehículo, que ya estaba operativo 12 horas (de 08.00 a 20.00 horas) de lunes a domingo, pasa ahora a estar disponible las 24 horas de todos los días del año. La base de la ambulancia se encuentra en el recinto ferial de Es Mercadal, en un espacio cedido por el ayuntamiento del municipio por el periodo de dos años con posibilidad de ser prorrogado.

"Con esta ampliación de horario damos respuesta a la demanda de ampliar la dotación del SAMU 061 a los municipios de la zona central de Menorca, lo que permitirá hacer frente al incremento de la actividad en la atención a las emergencias que se ha producido", han indicado desde la Conselleria.

El dispositivo está formado por un médico, un enfermero y un técnico de emergencias sanitarias y dará cobertura a la zona central de la isla, especialmente a los municipios de Es Mercadal, Ferreries y Alaior. "La ubicación de la base del vehículo de emergencia permite dar una respuesta rápida durante los meses de mayor afluencia de turistas a las calas de esta área", han añadido.

Del mismo modo, han recordado que el SAMU 061 tiene operativas durante todo el año tres ambulancias de soporte vital avanzado y tres de soporte vital básico en Ciutadella, Maó y Es Mercadal. Además, cuenta con un vehículo de apoyo logístico y asistencial para las ambulancias que lo precisan y un vehículo de farmacia móvil.