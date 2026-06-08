La ampliación del IES Sant Marçal en Marratxí estará lista para el inicio del próximo curso

Obras de ampliación del IES Sant Marçal en Marratxí - CAIB

PALMA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ampliación del IES Sant Marçal en Marratxí estará lista para el inicio del curso 2026/2027 y supondrá un aumento de la capacidad y de la oferta formativa.

Así lo ha destacado la Conselleria de Educación y Universidades en una nota de prensa, después que el conseller del ramo, Antoni Vera, haya visitado las obras, acompañado por el alcalde de Marratxí, Jaume Llompart.

El conseller ha comprobado el estado en que se encuentra el centro y el progreso del nuevo edificio, que comenzó a construirse hace poco más de un año. Las obras fueron declaradas de interés autonómico y el Ayuntamiento de Marratxí cedió gratuitamente un solar contiguo al Govern para facilitar su ejecución.

Una vez finalizadas las obras, el centro pasará de 16 unidades de ESO a un total de 20 y se incorporarán, por primera vez, ocho unidades de Bachillerato, lo que supone un incremento significativo de plazas. En total, se pasará de las 480 plazas actuales a 880, casi el doble.

El nuevo edificio dispondrá de dos plantas. En la planta baja se ubicarán la sala de profesores, varios departamentos, aulas complementarias y las aulas de primero de Bachillerato En la planta superior se situarán las aulas de segundo de Bachillerato, nuevas aulas de ESO, más espacios complementarios y laboratorios.

Los trabajos se iniciaron oficialmente el 4 de abril de 2025 y se prevé que finalicen el próximo mes de agosto. El presupuesto total de la actuación es de seis millones de euros.

Esta intervención forma parte de la iniciativa Islas en Transformación, impulsada por el Govern, que apuesta por la mejora de las infraestructuras de la comunidad autónoma.