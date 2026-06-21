Ampliación del transporte escolar para alumnos de FP en Baleares: nuevas rutas y más de 1.300 plazas

Un Conductor De Autobús. - CAIB

PALMA 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación y Universidades ampliará la oferta de transporte escolar para el alumnado de formación profesional (FP) a partir del curso 2026-2027 con nuevas rutas y más de 1.300 plazas.

Esta actuación será posible gracias a la modificación del decreto de transporte escolar, que incorpora entre los beneficiarios del servicio a los alumnos que cursen ciclos formativos de grado medio y grado superior en centros públicos no universitarios.

El objetivo, ha apuntado Educación en un comunicado, es garantizar que los alumnos puedan acceder a la oferta formativa que mejor se adapte a sus intereses, independientemente del municipio en el que residan.

En total, el servicio dispondrá de 1.309 plazas para estudiantes de formación profesional, de las cuales 765 en Mallorca, 240 en Eivissa y 304 en Menorca.

Las nuevas rutas previstas saldrán a licitación durante las próximas semanas, con el objetivo de que puedan entrar en funcionamiento al inicio del curso 2026-2027.

MALLORCA

Mallorca concentrará un total de 765 plazas de transporte escolar para alumnado de formación profesional gracias a la creación de nuevas rutas y al refuerzo de servicios ya existentes, ha informado Educación en un comunicado.

Entre las principales novedades se encuentra la incorporación de nuevas conexiones para facilitar el acceso a los centros CIFP Son Llebre (Marratxí), CIFP Pere de Son Gall (Llucmajor), CIFP Politècnic de Llevant (Manacor), IES Llorenç Garcies i Font (Artà), IES Capdepera (Capdepera), CIFP Joan Taix (sa Pobla) y CIFP Pau Casesnoves (Inca).

En el caso del IES Llorenç Garcies i Font (Artà), se ampliarán dos rutas ya existentes procedentes de Sant Llorenç des Cardassar para dar respuesta al aumento de la demanda.

Además, se pondrá en marcha una nueva ruta con origen en Manacor, que también efectuará parada en Sant Llorenç des Cardassar y enlazará con el IES Llorenç Garcies i Font para finalizar en el IES Capdepera, lo que permitirá mejorar la conexión de los estudiantes de la comarca con la oferta de formación profesional de la zona.

En cuanto al CIFP Pau Casesnoves (Inca), se crearán dos nuevas rutas específicas. Una funcionará íntegramente dentro del término municipal de Inca, mientras que la otra conectará los municipios de Pollença y Alcúdia con la capital del Raiguer, favoreciendo el acceso de los estudiantes del norte de Mallorca a este centro integrado de formación profesional.

También se reforzará el acceso a otros centros de la isla mediante la ampliación de plazas en rutas ya operativas. Es el caso del IES Capdepera (Capdepera), el IES Puig de sa Font (Son Servera), el IES Felanitx (Felanitx) y el IES Calvià (Calvià).

En el IES Alcúdia (Alcúdia), se amplían dos rutas ya existentes para incrementar las posibilidades de desplazamiento del alumnado que cursa estudios de formación profesional y facilitar la conexión con diferentes municipios de la zona norte de la isla.

EIVISSA

En Eivissa, la Conselleria habilitará un total de 240 plazas destinadas a estudiantes de formación profesional. La planificación se ha estructurado a partir de dos grandes ejes de movilidad.

Por un lado, se creará una nueva ruta con origen en Vila que dará servicio al IES Blanca Dona (Eivissa), al IES Isidor Macabich (Eivissa), al IES Balàfia (Sant Llorenç de Balàfia) y al CIFP Can Marines (Santa Eulària des Riu).

Por otro, se incorporará una nueva ruta con salida desde Sant Antoni de Portmany que permitirá el acceso a centros como el IES Sant Agustí (Sant Agustí des Vedrà), la Escola d'Art d'Eivissa (Eivissa), el IES Algarb (Sant Jordi de ses Salines), el IES Sa Colomina (Eivissa), el IES Xarc (Santa Eulària des Riu) y el CIFP Can Marines (Santa Eulària des Riu).

De forma paralela, se ampliarán las plazas de las rutas existentes que dan servicio al IES Sa Serra (Sant Antoni de Portmany), el IES Isidor Macabich (Eivissa), el IES Quartó del Rei (Santa Eulària des Riu) y el IES Xarc (Santa Eulària des Riu), con el objetivo de absorber el incremento de demanda previsto para el próximo curso.

MENORCA

Menorca contará con 304 plazas de transporte escolar destinadas a alumnos de formación profesional, con una planificación orientada a reforzar la conexión entre los principales núcleos de población de la isla y los centros que concentran una oferta formativa especializada.

Una de las principales novedades será la creación de una ruta entre Maó y el CIFP Ciutadella (Ciutadella), que facilitará el acceso de los estudiantes de la zona de levante a los estudios que se imparten en este centro.

Además, se pondrán en marcha nuevas conexiones desde Ciutadella y desde el centro de Maó hacia el CIFP Centre de la Mar (Maó), el IES Pasqual Calbó i Caldés (Maó) y el IES Cap de Llevant (Maó).

En cuanto al refuerzo de servicios, se incrementará la capacidad de las rutas que ya dan servicio al IES Cap de Llevant (Maó), el IES Pasqual Calbó i Caldés (Maó), el IES Joan Ramis i Ramis (Maó) y el IES Maria Àngels Cardona (Ciutadella).