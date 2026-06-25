Andratx abre una convocatoria con 35.000 euros para mejorar los comercios del municipio

La alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, se reúne con comerciantes del municipio para explicarles las nuevas subvenciones para la renovación de locales comerciales. - AYUNTAMIENTO DE ANDRATX

PALMA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Andratx ha anunciado la convocatoria de 35.000 euros en subvenciones destinadas a que los comercios del municipio puedan reformar sus locales.

Según ha informado el Consistorio en un comunicado, las ayudas cubrirán hasta el 80 por ciento del gasto subvencionable, con un importe máximo de 3.000 euros por beneficiario.

Podrán acogerse a esta convocatoria las personas físicas o jurídicas titulares de una actividad con título habilitante vigente, que desarrollen su actividad en un establecimiento comercial físico ubicado en el término municipal y que cumplan los requisitos establecidos en las bases.

Entre las actuaciones subvencionables se incluyen obras de accesibilidad, embellecimiento, conservación, restauración, consolidación y rehabilitación de establecimientos comerciales, así como inversiones destinadas a mejorar la sostenibilidad, la eficiencia energética, la seguridad, el mobiliario exterior, las fachadas y la eliminación de barreras arquitectónicas.

También podrán subvencionarse actuaciones realizadas entre el 1 de enero de 2025 y el 30 de septiembre de 2026, fecha límite para la justificación de las ayudas.

Las solicitudes podrán presentarse hasta el 20 de julio de 2026, incluido, a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Andratx, del Registro Electrónico Común o, en el caso de las personas físicas, también de forma presencial en el Servicio de Atención Ciudadana (SAC), así como por los medios previstos en la normativa vigente.

La alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, ha mantenido recientemente un encuentro con los comerciantes del municipio para explicarles los principales aspectos de la convocatoria, los requisitos de acceso y el procedimiento de solicitud.

"Con esta convocatoria queremos facilitar que nuestros establecimientos puedan acometer mejoras que incrementen su accesibilidad, modernicen sus instalaciones y refuercen su competitividad", ha señalado Gonzalvo, quien ha animado a los comerciantes a presentar sus solicitudes.