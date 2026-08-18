Andratx alcanza una tasa de reciclaje del 60% tres meses después de implantar el puerta a puerta

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PALMA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Andratx ha alcanzado una tasa de reciclaje del 60 por ciento tres meses después de la puesta en marcha del sistema de recogida puerta a puerta.

Según ha destacado el Ayuntamiento en una nota de prensa, esta cifra corrobora los buenos resultados del nuevo sistema y consolida el avance del municipio hacia un modelo de gestión de residuos "más eficiente y sostenible".

En este sentido, ha subrayado que con un modelo adecuado y la implicación de la ciudadanía es posible mejorar "de forma significativa" los índices de reciclaje.

Ahora, el Ayuntamiento ha apostado por consolidar dichos resultados, detectar y corregir aquellos aspectos del sistema que puedan mejorarse y seguir avanzando hacia unas tasas de reciclaje más elevadas.

También ha puesto el foco en las consecuencias positivas desde el punto de vista económico, subrayando que el Consistorio está trabajando para poder reducir la tasa de basura de cara al próximo año, una posibilidad directamente relacionada con "los buenos resultados obtenidos".

La alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, ha agradecido a la ciudadanía "su compromiso y esfuerzo durante estos primeros meses". "Somos conscientes de que todo nuevo sistema requiere un periodo de adaptación y, por ello, seguimos escuchando las aportaciones de los vecinos para mejorar", ha sostenido.

Gonzalvo ha remarcado que el objetivo del equipo de gobierno es que el municipio "avance hacia una gestión de residuos más eficiente, sostenible y beneficiosa para todos".

"Desde el Ayuntamiento ya estamos trabajando para que los buenos resultados obtenidos puedan traducirse en una reducción de la tasa de basura de cara al próximo año. Es un objetivo que está vinculado directamente a la mejora de la gestión de los residuos y que queremos que repercuta de manera positiva en nuestros vecinos", ha explicado.